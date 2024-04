Te kamizelki puchowe będą hitem wiosny. Kupisz je w Biedronce za mniej niż 50 zł

Ciekawe produkty modowe oferuje zarówno Biedronka, jak i Lidl. Całkiem niedawno zwróciliśmy uwagę na promocję na kurtki puchowe w niemieckim dyskoncie, które były sprzedawane w bardzo konkurencyjnej cenie – w porównaniu do propozycji sieciówek znanych, chociażby z galerii handlowych. Tym razem ofertą podobnej odzieży zaskoczyła Biedronka.

Promocja w Biedronce. Modne kamizelki za grosze

Do 10 kwietnia w sklepach Biedronka można kupić modne puchowe kamizelki marki Cleve. To modele zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn, sprzedawane w różnych wzorach oraz kolorach. Tego typu modele idealnie sprawdzają się na wiosenne spacery, ale nie tylko. Pasują do każdej sportowej stylizacji.

Najmniej zapłacimy za kamizelki damskie – te kosztują jedynie 49,99 zł, jeśli mowa o produktach dla mężczyzn, te sprzedawana są po 54,99 zł. Wszystkie dostępne są w rozmiarach od S do XL lub M do XXL w zależności od rodzaju.

Kamizelki puchowe z Biedronki otrzymamy w m.in. w kolorze beżowym, zielonym i czarnym. Sieć zapewnia, że każda jest nie tylko tania, ale też ciepła i wygodna oraz posiada duży suwak błyskawiczny.

Promocje na wiosnę w Biedronce. Tanie kamizelki to nie wszystko

Aktualnie w sklepach Biedronka można skorzystać nie tylko z modnych kamizelek puchowych za 49,99 zł. W ofercie modowej znalazły się także modne wiosenne bluzy oraz legginsy damskie czy buty sportowe. Hitem są kurtki typu softshell w wersji damskiej i męskiej, chroniące głównie przed deszczem. Każda kosztuje 79,90 zł.

Podobnych ofert można się teraz spodziewać regularnie nie tylko w Biedronce czy Lidlu. Zazwyczaj na półkach znanych dyskontów nie brakuje również odzieży czy butów dla dzieci. Większość takich towarów znajdziemy stacjonarnie oraz online. Takie oferty mogą być ciekawą alternatywą dla droższych sportowych czy specjalistycznych sklepów.

Czytaj też:

Te ażurowe swetry to hit. Na promocji w Lidlu tylko po 29 złCzytaj też:

Podpowiadamy, czego szukać w sklepach odzieżowych, aby wyglądać stylowo przy świątecznym stole