Od dziś wraca 5 proc. VAT na żywność. Klienci tych sieci nie muszą się obawiać

W połowie marca Ministerstwo Finansów zapowiedziało, że obowiązujący od lutego 2022 roku zerowy VAT na żywność nie zostanie po raz kolejny przedłużony. Tym samym od 1 kwietnia, czyli od dziś wraca 5 proc. stawka.

Wraca 5 proc. VAT na żywność

Rządzący tłumaczyli, że wprowadzenie zerowej stawki wynikało z wysokiej inflacji, sięgającej 10 proc., tymczasem teraz inflacja znacząco spadła (według najnowszych danych GUS, w marcu odnotowano 1,9 proc.).

Z przeprowadzonego tuż przed świętami sondażu ARC Rynek i Opinia wynika, że po powrocie 5 proc. stawki prawie 70 proc. polskich konsumentów obawia się podwyżek cen żywności.

Obawiać nie muszą się klienci poszczególnych sieci. Niedługo po decyzji rządu w sprawie zniesienia zerowej stawki, Lidl ogłosil akcję „VAT STOP”, w ramach której ponad 1600 produktów spożywczych nadal będzie oferowanych w cenie na poziomie sprzed podwyżki VAT. Konsumenci będą mogli kupić w niezmienionej cenie produkty takie jak m.in. pieczywo, owoce i warzywa czy mięso czy wędliny.

Jak można się było spodziewać, na podobny krok zdecydowała się Biedronka. Tuż przed Wielkanocą sieć ogłosiła, że od kwietnia ponad 4 tys. produktów nie zmieni cen na wyższe. Akcja potrwa jednak tylko miesiąc. Czasowe zamrożenie cen zapowiedział też Kaufland (w tym wypadku dotyczy to 10 tys. produktów).

Co zrobią Żabka i Auchan?

Część produktów zachowa cenę również w Żabce, co zapowiedziało w komentarzu dla naszej redakcji biuro prasowe sieci. – Informujemy, że w związku z decyzją rządu o powrocie do 5-proc. stawki VAT na niektóre produkty spożywcze, ceny części produktów w sklepach sieci Żabka mogą ulec zmianie. Wybrane kluczowe produkty spożywcze zostaną utrzymane w niezmienionych cenach lub ich cena będzie podniesiona o mniejszą kwotę niż wynikałoby to z dodania 5 proc. VATu. Zgodnie z polskim systemem podatkowym, zmiana ta nie wpłynie bezpośrednio na koszty prowadzenia działalności przez franczyzobiorców Żabki, którzy jako samodzielni przedsiębiorcy mogą odliczać naliczony VAT od zakupionego towaru – poinformowało „Wprost" biuro prasowe Żabki.

Utrzymanie cen części produktów sugeruje również Auchan, lider badania Koszyk Zakupowy autorstwa ASM Sales Force Agency. Średni koszt koszyka wyniósł w lutym 217,88 zł. To o 11,61 zł mniej niż w Biedronce i o 13,15 zł mniej niż w Lidlu. – Polityka niskich cen realizowana w trosce o siłę nabywczą polskiego konsumenta na stałe wpisana jest w strategię Auchan. Przekłada się to na realne i konsekwentnie realizowane działania o charakterze systemowym (nie tylko okazjonalne akcje), co znajduje odzwierciedlenie w od lat zajmowanej przez Auchan silnej pozycji lidera niskich cen w niezależnych badaniach rynkowych (ASM Sales Force). Poważnie traktujemy podjęte przez nas zobowiązanie bycia najtańszą siecią handlową w Polsce i w tym zakresie nic się nie zmienia. Zawsze staramy się znaleźć rozwiązania, które pozwalają nam nieprzerwanie zapewniać naszym klientom zarówno bogatą ofertę, jak i niskie ceny – deklaruje w komentarzu dla „Wprost" Hanna Bernatowicz, dyrektor komunikacji Auchan Polska.

Czytaj też:

Gdzie najtańszy koszyk zakupowy? Ani Lidl, ani BiedronkaCzytaj też:

Co dalej z podatkiem Belki? Wiceminister mówi, na jakim etapie są prace