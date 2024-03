Inflacja w marcu. Wynik lepszy niż się spodziewano

Inflacja w lutym 2024 roku wyniosła 2,8 procent, licząc rok do roku. W styczniu było to 3,9 proc., więc spadek tempa wzrostu cen ma charakter stały. Najgorszy pod tym względem był luty 2023 roku, gdy zanotowano wzrost cen na poziomie przekraczającym 18 proc. Wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2023 r. w stosunku do roku poprzedniego wyniósł 11,4 proc. W tym roku skumulowany wzrost cen będzie jednocyfrowy, przy czym należy pamiętać, że rezygnacja z zerowej stawki VAT

Jaka będzie średnioroczna inflacja w 2024 roku?

W czwartek Narodowy Bank Polski opublikował wyniki marcowej rundy Ankiety Makroekonomicznej. Jej uczestnicy wskazali na przedział między 3,5 proc. a 5,6 proc., przy prognozie centralnej równej 4,3 proc. „W 2025 r. średnioroczna inflacja CPI wyniesie zdaniem ekspertów między 3 proc. a 5,4 proc. (zakres typowych scenariuszy), przy prognozie centralnej równej 4,1 proc”. – czytamy w omówieniu ankiety.

Uczestnicy ankiety byli pytani również o oczekiwania co do wzrostu gospodarczego w najbliższych latach. „Typowe scenariusze rocznego tempa wzrostu realnego PKB w 2024 r., wynikające z prognoz ekspertów Ankiety Makroekonomicznej, zawierają się między 2,3 proc. a 3,9 proc., przy prognozie centralnej równej 3,1 proc. W 2025 r. można się spodziewać wzrostu PKB o 2,5-4,5 proc. (zakres typowych scenariuszy), przy prognozie centralnej równej 3,6 proc”. – wskazał NBP.

