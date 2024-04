Zapłacisz 150 zł, a możesz dostać towary za 1500 zł. Polacy skorzystają z wyjątkowej akcji w Carrefour

Słyszeliście już o koszykach niespodziankach? To nietypowa akcja skierowana do wszystkich klientów, która polega na tym, że ci płacą konkretną sumę za koszyk, w którym znajdują się wybrane towary. Haczyk jest jeden, nie wiadomo, co znajdziemy w środku i wylosowane artykuły bierzemy kompletnie w ciemno. Tę zabawę zaczyna w Polsce Carrefour.

Carrefour wprowadzi koszyki niespodzianki

Koszyki niespodzianki, choć są tajemnicze i kosztują niewiele – będzie to 150 zł za jeden – to nie zawsze gwarantują nam spory zysk i otrzymanie satysfakcjonującej zawartości. Można jednak mieć szczęście, bo w środku niektórych znajdą się towary za łączną sumę 1500 zł. Sieć włoży do wózków m.in. sprzęt RTV i AGD, a także meble, zabawki czy ubrania. Gdy już wybierzemy swój koszyk, nie możemy go zwrócić, mamy za to szansę odsprzedaż te rzeczy, które nam się nie przydadzą. Wszystkie są kompletnie nowe.

Akcja w Polsce ruszy 12 kwietnia o godzinie 12 w 20 marketach sieci. Każdy wózek z niespodzianką oferowany w sklepie Carrefour zaklejony będzie czarną taśmą. To pod nią będą się znajdowały dobrze schowane produkty. Klient nie będzie miał szansy zgadnąć, co znajduje się w środku. Będą dostępne kosze z produktami non-food o minimalnej wartości 600 zł do 1500 zł. By mieć szansę za zabawę, klient musi zapłacić 150 zł.

„Carrefour od lat słynie z ciekawych i niestandardowych akcji marketingowych oraz bardzo głębokich promocji. Przeniesienie akcji koszyków niespodzianek z Francji do Polski to kolejny przykład takich działań. Każdy z 20 sklepów biorących udział w naszej akcji indywidualnie dobiera produkty do koszyków i w każdym z nich będą się one różniły” – mówił mediom Sylwester Mroczek, Menedżer Działu Rozwoju Formatów i Konceptów Handlowych w Carrefour Polska.

Tu znajdziesz koszyki niespodzianki w Carrefour

Koszyki z niespodziankami czekały będą na klientów w konkretnych sklepach Carrefour m.in. zlokalizowanych w Krakowie, Warszawie, Łodzi, Toruniu czy Gdańsku. W każdym z wybranych marketów pojawi się 10 tajemniczych wózków, na które przyklejona będzie informacja o cenie nominalnej produktów. Pełną listę sklepów wraz z regulaminem akcji można znaleźć na stronie www.carrefour.pl.

Już teraz wiadomo, że sieć planuje cykliczne organizować tego typu akcje, rozszerzając asortyment o kolejne kategorie produktowe. Wszystko będzie zależało od popytu na takie zakupy. Chcielibyście zdobyć taki tajemniczy wózek?

Czytaj też:

Przyniesiesz ubrania do sklepu, dostaniesz voucher. Carrefour ruszył z popularną akcjąCzytaj też:

Tajemnicze wózki hitem w sklepach. Klienci kupują tu produkty w ciemno