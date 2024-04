Przyniesiesz ubrania do sklepu, dostaniesz voucher. Carrefour ruszył z popularną akcją

Akcja, która obowiązuje w Carrefour, jest wynikiem współpracy sieci sklepów z marką Ubrania do Oddania. Mowa o ważnym projekcie, który promować ma ekologiczne postawy i zachęcać do dawania używanym przedmiotom drugiego życia. Zamiast wyrzucać je do śmieci, można przynieść do wybranego marketu i otrzymać za to voucher na zakupy.

Carrefour rozdaje vouchery za używane ubrania

Carrefour Polska poinformował, że wystarczy przynieść 10 ubrań, butów lub akcesoriów w dobrym stanie, by otrzymać 10 zł na e-kupon zakupowy. Można go wykorzystać podczas kolejnej wizyty w sklepie. Za każde kolejne 10 rzeczy otrzymamy następne vouchery. Akcja ruszyła 25 marca i trwa do 30 kwietnia 2024 roku. Jeśli wiosenne porządki w szafie dopiero przed wami, można je zorganizować, właśnie teraz. Być może znajdzie się w niej nieco niezniszczonych, ale już niechcianych bluzek czy spodni?

Ubrania, które przyniesiemy do Carrefour, należy wrzucać do specjalnych pudeł z logo marki Ubrania do Oddania. Te ustawione są zwykle przy punktach obsługi klienta. Następnie otrzymamy gwarantowany kupon.

Podkreślono, że zaangażowanie klientów w akcję niesie pomoc. Każdy zebrany 1 kg ubrań to złotówka przekazana na rzecz Fundacji Las Na Zawsze. Mowa o miejscu z siedzibą w Warszawie, które zajmuje się ochroną dojrzałych ekosystemów leśnych i sadzeniem młodych, bioróżnorodnych lasów.

Vouchery za ubrania w Carrefour. To warto wiedzieć

Klienci, którzy będą chcieli wykorzystać zebrane vouchery w sklepach Carrefour, muszą pamiętać, że mogą za nie kupić większość towarów, są jednak wyjątki. Nie skorzystamy z wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, alkoholu i towarów, których nazwa, znak towarowy, kształt graficzny lub opakowanie wykorzystuje podobieństwo lub jest tożsame z oznaczeniem napoju alkoholowego (z wyjątkiem piwa), preparatów do początkowego żywienia niemowląt, paliwa, doładowań energetycznych, doładowań telefonicznych i starterów, płatności „Moje Rachunki”, kuponów Lotto, wszelkich kart podarunkowych, ubezpieczeń oraz wypłat gotówki w ramach usługi „Cashback”.

Należy pamiętać, że to już druga odsłona tej akcji w Carrefour, bowiem podobna obowiązywała przez niedługi czas w zeszłym roku. Klienci również mogli skorzystać z rabatu na zakupy. To kolejna okazja, by zarobić na porządkach w domowej garderobie.

