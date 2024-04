Żłobek w każdej gminie. Rodzice dostaną do 1500 zł na żłobek

„Babciowe” to jedna z czołowych obietnic Donalda Tuska z kampanii wyborczej. Po wprowadzeniu programu każdy pracujący rodzic, wychowujący dziecko pomiędzy 12. a 35. miesiącem życia, otrzyma 1500 złotych miesięcznie, które będzie mógł przeznaczyć na opłacenie żłobka czy opiekunki do dziecka. Pieniądze te może również oddać babci, która będzie pełniła opiekę nad dzieckiem.

Co ciekawe, babciowe zakłada również wypłatę świadczenia w wysokości 500 złotych dla mam, które zdecydują się nie wracać do pracy, a pozostać z dzieckiem w domu. To dość duża zmiana w stosunku do początkowych założeń programu.

Żłobek w każdej gminie

W Polsce wciąż brakuje żłobków. O ile o miejsca w przedszkolach zwykle nie trzeba już rywalizować, o tyle w wielu mniejszych miastach i miasteczkach nie ma placówek, do których można zapisać małe dziecko. W efekcie młode mamy po urlopie macierzyńskim albo biorą urlop wychowawczy i nie wracają do pracy, albo szukają opiekunki do dziecka.

Program „Maluch plus” ma to zmienić. W latach 2016-2022 w Polsce zostało utworzonych prawie 150 tys. miejsc w żłobkach lub klubikach dziecięcych. Nowa edycja programu przewiduje powstanie 102 tys. miejsc opieki, tak, by w każdej gminie był chociaż jeden żłobek lub klub dziecięcy.

Babciowe 2024 na żłobek

Program „Babciowe” przewiduje wsparcie dla młodych rodziców wychowujących dziecko pomiędzy 12. a 35. miesiącem życia w trzech kategoriach:

Aktywni rodzice w pracy Aktywnie w żłobku Aktywnie w domu

Z dofinansowania będzie można zatem opłacić żłobek. Pieniądze otrzymają wszyscy rodzice pracujący, którzy wychowują dziecko w konkretnym wieku, nie tylko ci, którzy wrócą do pracy po uchwaleniu programu. Dofinansowanie ma być dostosowane do opłaty za żłobek w danej miejscowości.

Babciowe 2024. Kiedy ruszą wypłaty świadczenia?

Program ma wystartować w październiku 2024 roku. Rodzice będą musieli wypełnić odpowiedni wniosek i złożyć go w ZUS-ie. Świadczenie będzie wpływało na konto rodziców co miesiąc, do czasu aż dziecko ukończy 35. miesiąc życia.

