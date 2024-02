Kiedy wejdzie w życie „babciowe"? Ważna deklaracja wiceminister

Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandra Gajewska zapowiedziała w rozmowie z Polską Agencją Prasową powołanie Rady Polityki Rodzinnej i Demograficznej, która ma wypracować „rozwiązania pozwalające nam wyjść z zapaści demograficznej".

W minionym roku urodziło się w Polsce 272 tys. dzieci. To o 33 tys. mniej niż w 2022 roku, a zarazem jest to najniższa liczba od zakończenia II wojny światowej. Po nałożeniu na te dane liczby zgonów okazuje się, że przyrost naturalny wyniósł minus 137 tys.

Kiedy „babciowe"?

Równolegle z powołaniem rady rząd ma pracować m.in. nad wdrożeniem tzw. babciowego, znanego również pod nazwą „Aktywny Rodzic". Był to jeden z wiodących postulatów Koalicji Obywatelskiej w kampanii wyborczej. – Będzie „babciowe" w ramach programu „Aktywna Mama". Wypłacimy każdej mamie, każdej rodzinie, wszystkim rodzicom, którzy potrzebują pomocy na opiekę nad swoim maleństwem, po 1500 zł miesięcznie –zapowiadał premier Donald Tusk w trakcie swojego expose.

Wiceszefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej zdradziła, kiedy można spodziewać się wejścia w życie "babciowego". — W budżecie są przewidziane środki na ten program w ostatnim kwartale tego roku. Prace nad projektem są zaawansowane — powiedziała Gajewska.

Wszystko zatem wskazuje na to, że jeszcze w tym roku matki otrzymają 1500 zł, jeśli zdecydują się na powrót do pracy. Środki te będą mogły zostać wydane na czesne w miejscu opieki, jak np. żłobek bądź wypłacone niani lub członkowi rodziny opiekującym się dzieckiem (np. babci). Świadczenie ma przysługiwać do ukończenia trzeciego roku życia dziecka. Wiek pociechy i powrót do pracy to jednak nie wszystkie warunki, jakie należy spełnić, by otrzymać pieniędze. Formą zatrudnienia rodzica starającego się o "babciowe" może być jedynie umowa o pracę lub umowa zlecenie, a pensja nie będzie mogła być niższa od płacy minimalnej (dd stycznia br. jest to 4242 złotych brutto, w lipcu wynagrodzenie minimalne wzrośnie do 4300 zł). Przewidziany będzie również górny próg dochodowy, którego nie będzie można przekroczyć.

