Tusk obiecuje: PIT kasowy, babciowe i podwyżki dla nauczycieli

W poniedziałek wieczorem Sejm wybrał Donalda Tuska na premiera. Nowy szef rządu wygłosił we wtorek expose. – Program przyszłego rządu pisali Polacy. Napisali go Polacy z którymi spotykaliśmy się przez ostatnie dwa lata. Jest do bólu konkretny – powiedział szef rządu.

Zapowiedzi Tuska

Tusk zapowiedział, że natychmiast zostaną zrealizowane takie postulaty jak np. PIT kasowy. – Przedsiębiorcy zapłacą podatek dochodowy po otrzymaniu środków z tytułu zapłacenia faktury – powiedział premier.

Lider PO podkreślił, że „nic, co zostało dane, nic co było uprawnieniem obywateli, nie zostanie zabrane". – Ale to nie wystarczy – zaznaczył Tusk.

Następnie premier ogłosił, że od 1 stycznia wynagrodzenia nauczycieli wzrosną o 30 proc., wynagrodzenie sfery budżetowej wzrośnie o 20 proc. Tusk zapowiedział też wprowadzenie drugiej waloryzacji rent i emerytur, gdy inflacja będzie przekraczać 5 proc. i tzw. babciowego. – Śmialiście się z babciowego, będzie babciowe w tym roku, w ramach programu Aktywna mama – powiedział szef rządu.

Tusk zapewnił, że jego rząd będzie prowadził „odpowiedzialną politykę fiskalną i zadba o stabilność finansową państwa". Zadbać ma o to nowy minister finansów Andrzej Domański. – Pan Andrzej Domański będzie odpowiedzialny za polskie finanse i będzie personalną gwarancją, że wszystko, co obiecaliśmy, będzie szło w parze z zabezpieczaniem odpowiedzialnych finansów państwa – powiedział premier.

Głosowanie nad wotum zaufania dla nowego rządu planowane jest na godz. 16.00. W środę o godz. 9.00 ma się odbyć zaprzysiężenie gabinetu Donalda Tuska.

