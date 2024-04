Fachowiec potrzebny od zaraz. Zwłaszcza jeśli umie montować fotowoltaikę

Platforma Oferteo.pl zaprezentowała po raz kolejny najnowsze dane dotyczące zapytań użytkowników w 10 najpopularniejszych kategoriach usługowych. I kwartał 2024 roku to wzrosty w każdej z analizowanych branż. Sezonowość nie pozostaje tutaj obojętna, gdyż początek roku to dla wielu inwestorów czas poszukiwania wykonawców do realizacji remontów lub wykończenia czy budowy domów. W tym kwartale zaskakuje jedno – ogromny wzrost zainteresowania rozwiązaniami OZE – pompy ciepła i fotowoltaika pokonały ogromne spadki.

TOP 3 kategorie usług przodują w całym kraju

„Barometr Usług” powstał w oparciu o dane Oferteo pozyskane na podstawie liczby zapytań użytkowników platformy. Dane procentowe przedstawiają dynamikę zmian w I kwartale 2024 roku dla dziesięciu najpopularniejszych kategorii dostępnych w serwisie.

Fotowoltaika, budowa domu metodą murowaną oraz remont – to 3 kategorie usług, które na platformie Oferteo.pl były wyszukiwane w praktycznie każdym województwie w kraju. To znak dla innych inwestorów, że fachowcy i firmy specjalizujące się w takich pracach, mogą cechować się w najbliższych miesiącach wzrostem cen oraz spadkiem dostępności.

Budowa i remont – na wiosnę ruszają pełną parą

- Obecnie obserwujemy znaczący wzrost aktywności w sektorze budowlanym trwający m.in. ze względu na prognozy dotyczące wzrostu cen materiałów budowlanych w nadchodzących miesiącach. Inwestorzy podejmują decyzje o rozpoczęciu remontów lub budowie domów z uwagi na obawy związane z ewentualnymi dodatkowymi kosztami. Wsparciem dla tych decyzji są informacje o ograniczeniach w imporcie materiałów budowlanych, wywołanych wydarzeniami geopolitycznymi, co prowadzi do wzrostu cen – zauważa Marta Kaleta-Domaradzka z Oferteo.pl.

Sezonowość również odgrywa istotną rolę w obecnym boomie na budowę. Po okresie zimowym zwiększa się popyt na materiały budowlane, co wraz z ograniczoną podażą przyczynia się do wzrostu cen. Dodatkowo, świadomość społeczna na temat prognozowanego wzrostu cen sprawia, że ludzie starają się jak najszybciej przejść do realizacji swoich projektów budowlanych, aby uniknąć dalszego zwiększenia kosztów.

Warto również zauważyć, że boom w budownictwie wynika nie tylko z czynników ekonomicznych, lecz także z efektu kuli śnieżnej, gdzie wzrastające zainteresowanie budową generuje dodatkowe zapytania i projekty realizacyjne, przyczyniając się do dalszego wzrostu aktywności w sektorze budowlanym.

A wśród kategorii usług, które na przełomie ostatnich dwóch kwartałów zanotowały wzrosty w tym sektorze, wyróżniają się:

poszukiwanie fachowców i firm do kompleksowej budowy domów – ze wzrostem aż 25 proc.,

wszelkiej maści usługi remontowe – z 38 proc. na plusie,

elewacje oraz ocieplenie budynków – ze wzrostem na poziomie 38 proc.

OZE wychodzi z zapaści

Po cyklu spadków – usługi związane z montażem rozwiązań OZE wracają na swoje dynamiczne tory. Wpływ na taki rozwój kategorii usług ma m.in. ogłoszenie kolejnej edycji Programu "Mój prąd 6.0", który jest częścią polityki wsparcia rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE) i efektywności energetycznej w Polsce. Dla ludzi poszukujących rozwiązań związanych z OZE, program ów stanowi istotną inicjatywę poruszającą kwestie związane z wykorzystaniem energii odnawialnej w codziennym życiu.

„Mój prąd 6.0” ma na celu zachęcanie mieszkańców do instalacji mikroinstalacji fotowoltaicznych na swoich domach. Dzięki temu programowi, osoby korzystające z OZE mogą produkować własną energię elektryczną, co przyczynia się nie tylko do zmniejszenia rachunków za prąd, ale również jest korzystne dla środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji CO2 i zależności od konwencjonalnych źródeł energii. Ogłoszenie kolejnej transzy dofinansowań związanych z tym programem w I kw 2024 sprawiło, że liczba zapytań o fotowoltaikę i pompy ciepła – diametralnie wzrosła –zauważa ekspertka Oferteo.pl.

Dla ludzi poszukujących rozwiązań z zakresu OZE, program "Mój prąd 6.0" oznacza możliwość inwestycji w zielone technologie, które mogą przynieść korzyści finansowe, środowiskowe i długoterminowe. Dzięki mikroinstalacjom fotowoltaicznym możliwe jest nie tylko zmniejszenie zużycia energii z sieci, ale także sprzedaż nadmiaru wytworzonej energii, co generuje dodatkowe dochody dla użytkowników.

To właśnie zapowiadany na II kw. 2024 roku start programu przyczynił się do tego, że kategorie związane z OZE na Oferteo.pl zanotowały odpowiednio: 48% wzrost dla pomp ciepła oraz 32% wzrost – dla fotowoltaiki.

