Co grozi za brak rozliczenia PIT? Kary są wysokie

Każdy podatnik zobowiązany jest rozliczyć roczną deklarację podatkową do końca kwietnia 2024 roku. Osobom, które nie dopełnią tego obowiązku, grożą wysokie kary.

Nie warto zatem odkładać rozliczenia PIT na ostatnią chwilę, zwłaszcza że można zrobić to wygodnie przez usługę Twój e-Pit w e-Urzędzie Skarbowym. Rozliczenie deklaracji jest intuicyjne i proste, każdy bez problemu poradzi sobie z przejściem całego panelu. Odkładanie złożenia deklaracji do ostatniego momentu jest ryzykowne, ponieważ często serwery nie wytrzymują tak dużego obciążenia.

Co grozi za brak rozliczenia PIT?

Nierozliczenie zeznania podatkowego lub złożenie go po terminie może grozić odpowiedzialnością karno-skarbową. Podobną odpowiedzialność ponosi podatnik, który po złożeniu zeznania podatkowego nie zapłaci podatku.

Kara finansowa za nierozliczenie PIT

Za niezłożenie deklaracji PIT w terminie grożą wysokie kary finansowe. Reguluje je art. 54 ustawy z dnia 10 września 1999 roku Kodeksu karnego skarbowego. Jak czytamy w dokumencie, podatnikowi grozi kara grzywny w wysokości do 720 stawek dziennych, a także kara pozbawienia wolności do lat 5. Kary mogą być łączone – jest to uzależnione od szkody, na jaką podatnik naraził państwo, nie dopełniając swojego obowiązku podatkowego.

Ile wynosi kara za niezłożenie PIT w terminie?

„Stawka dzienna nie może być niższa niż 1/30 wysokości minimalnego wynagrodzenia ani przekraczać jej 400-krotności. Od 1 stycznia 2024 granice stawki dziennej wynoszą od 141,40 zł do 56 560 zł (minimalna 4242 zł). Następnie od 1 lipca 2024 stawki będą się kształtować na poziomie 143,33 zł do 57 332 zł (minimalna 4300 zł)” – informuje art. 54 ustawy z dnia 10 września 1999 roku Kodeksu karnego skarbowego.

Czytaj też:

PIT 2024. Zostało już tylko kilka dni na rozliczenie deklaracji PITCzytaj też:

E-Urząd Skarbowy nie działa. „Robimy wszystko..."