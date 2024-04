Tu komunikacja miejska w Polsce kosztuje najwięcej. Wcale nie chodzi o Warszawę

Na pomysł zbadania cen biletów w komunikacji miejskiej w zależności od regionu Polski wpadli redaktorzy portalu interia.biznes.pl. To właśnie oni opublikowali szczegółowe zestawienie, z którego jasno wynika, ile płaci się za przejazdy w dużych popularnych miastach. Przyglądając się cennikom, można się zdziwić, bo okazuje się, że to wcale nie Warszawa ma najdroższą taryfę.

Najdroższa komunikacja miejska w Polsce. To tu

Okazuje się, że obecnie – w 2024 roku – najdroższą taryfę spotkamy w komunikacji miejskiej w Poznaniu. Nie dość, że nie skorzystamy tam z wygodnych biletów jednorazowych czy jednoprzejazdowych, to za najtańszy zapłacimy 4 zł. Za tę kwotę można jechać autobusem lub tramwajem maksymalnie 15 minut. Oczywiście osoby uprawnione do ulgi np. uczniowie płacą o połowę mniej. Skoncentrowaliśmy się tu jednak głównie na podstawowych cenach dla osób dorosłych.

W Poznaniu, każdy, kto korzysta z komunikacji miejskiej dłużej niż 15 minut, musi zapłacić za bilet aż 6 zł – będzie ważny do 45 minut, zaś bilet do 90 min kosztuje 8 zł. Jest też szansa kupienia biletu całodobowego za 15 zł. Porównując Poznań do Warszawy, trzeba przyznać, że w stolicy Polski, wcale nie jest tak źle. Tam podróżni za przejazd płacą 3,40 zł, jeśli jadą do 20 minut oraz 4,40 zł za podróż max. 75-minutową. Bilet jednorazowy 90 min to wydatek rzędu 7 zł, a dobowy bilet też kosztuje 15 zł. Z tych samych można korzystać zarówno w szybkiej kolei miejskiej, metrze, autobusach jak i tramwajach.

Tyle kosztują najtańsze bilety w innych polskich miastach

Jak jest z cenami komunikacji miejskiej w innych miastach? Za najtańsze bilety autobusowe i często również tramwajowe płaci się około 3 zł – tyle kosztuje przejazd jednorazowy w Gorzowie Wielkopolskim – zaś 4 zł w Kielcach. W stolicy woj. świętokrzyskiego za podaną kwotę można podróżować nawet godzinę. Z niedrogiej taryfy skorzystamy też m.in. w Szczecinie – normalny bilet na 15 minut jazdy kosztuje 2 zł, a każdy kolejny jest o złotówkę droższy. Bilet jednorazowy i godzinny za 3 zł znajdziemy też w Zielonej Górze. Względnie niedrogo jest też w Toruniu – bilet na 60 min kosztuje 3,80 zł.

Jeśli mowa o największych i najbardziej popularnych miastach jak Łódź, Kraków, Katowice czy Wrocław ceny biletów podstawowych kształtują się w okolicy 4 a 5 zł. Na najtańszym można przejechać często maksymalnie 20 minut. Każdy, kto przebywa w danym mieście dłużej, może rozważyć zakupienie biletu miesięcznego. w tym przypadku koszty przejazdów znacznie się obniżą.

