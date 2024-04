Empik Premium Week powoli dobiega końca. To ostatnia szansa, by tyle zaoszczędzić

Empik Premium Week to cykliczne wydarzenie, które powraca w sieci dwa razy do roku. Dzięki niemu klienci za każdym razem mają szansę skorzystać z szeregu okazji i zniżek. Teraz przy okazji organizowania wydarzenia zbadano m.in. czy korzystanie z programów subskrypcyjnych się opłaca. Wnioski mogą zdziwić.

Empik Premium Week. Można zaoszczędzić

Empik Premium Week powoli się kończy, bo trwa już tylko do 28 kwietnia. Mimo to klienci wciąż mają szansę skorzystać ze zniżek. By się załapać, należy być posiadaczem pakietu Empik Premium. Mowa tu o znanej usłudze subskrypcyjnej z bogatym pakietem benefitów. Nie trzeba korzystać z opcji płatnej, bo jest także Empik Premium Free, w tym przypadku rabatów będzie jednak mniej.

Co warto wiedzieć o promocjach dostępnych w ramach Empik Premium Weeek? Z ofert można korzystać zarówno stacjonarnie, jak i online. Na klientów czekają limitowane megaokazje do -50% na wybrane produkty w aplikacji oraz specjalne oferty dostępne w określonych blokach godzinowych w poszczególne dni. Ci, którzy już szykują się do sezonu ogrodowego, mogą upolować na przykład grill gazowy w cenie niższej o ponad 1000 zł. Zniżką objęto też np. łyżworolki – rabat prawie 30 proc., rower miejski czy gogle VR – tańsze o 400 zł.

Warto dodać, że subskrybenci Empik Premium niezależnie od tego czy trwa festiwal, czy nie, dodatkowo zyskują zniżkę – 40 proc. na drugą tańszą książkę w salonie, a także mogą korzystać z ponad 15 000 e-booków i audiobooków dostępnych w aplikacji Empik Go. Ponadto dostępna jest też stała zniżka 30 proc. na dowolną kawę lub herbatę w Costa Coffee czy 20 proc. zniżki do Multikina. Tego typu atrakcji jest o wiele więcej.

By skorzystać z większości promocji, trzeba aktywować pakiet Empik Premium. Teraz roczna subskrypcja jest dostępna 20 zł taniej – kosztuje 39,90 zł za rok.

Programy subskrypcyjne w Empiku i nie tylko. Czy to się opłaca?

Pakiety subskrypcyjne przygotowuje dziś dla klientów wiele sieci i platform internetowych. Empik zbadał, jak dużo klienci mogą zaoszczędzić dzięki korzystaniu z proponowanego przez niego Empik Premium. Okazuje się, że na codziennych zakupach może być to średnio nawet ponad 500 zł.

Ze szczegółowych analiz wynika, że od startu programu Empiku klienci zaoszczędzili łącznie 610 mln zł, w tym ponad 85 mln zł dzięki darmowej dostawie zamówień online. W materiałach prasowych zdradzono, że średnio w kieszeni każdego aktywnego użytkownika Empik Premium, który jest od początku, w programie zostało aż 506 zł. Rekordzista może pochwalić się oszczędnością w wysokości blisko 80 tys. zł.

