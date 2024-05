Kobiety uwielbiają ten podkład z Rossmanna. W promocji kosztuje 29,99 zł

Rossmann opublikował już najnowszą gazetkę promocyjną ważną od 7 do 20 maja. Wynika z niej, że w ciągu najbliższych kilku tygodni zaoszczędzimy m.in. na kosmetykach do makijażu, ale też wielu innych artykułach. Tańszy jest m.in. asortyment przeznaczony do pielęgnacji ciała, chemia gospodarcza, perfumy, a także kremy czy olejki do opalania. Jeden z przecenionych artykułów to wyjątkowy hit.

Promocje w Rossmannie. Ten produkt to hit

Aktualnie jednym z największych przecenionych hitów w Rossmannie jest podkład do twarzy marki Revlon typu Color Stay o pojemności 30 ml. Otrzymamy go oczywiście w różnych odcieniach. Zwykle trzeba zapłacić za niego nawet 69,99 zł – choć Rossmann zwrócił uwagę, że dzięki promocjom w ostatnim miesiącu najniższa cena wynosiła 55,99 zł. To i tak sporo w porównaniu do tego, ile wystarczy wydać teraz. Do 20 maja zapłacimy 29,99 zł.

Wspomniany kosmetyk wybierany jest przez kobiety w różnym wieku i oceniany jako idealny do cery mieszanej i tłustej. Producent zapewnia, że dzięki niemu da się uzyskać długotrwały efekt, a produkt wzbogacony jest o witaminę E i zawiera ochronę przeciwsłoneczną SPF15, co szczególnie istotne jest latem. Ponadto oddychająca formuła ma zapewniać nieskazitelne i matowe wykończenie. Aktualna promocja Rossmanna na ten podkład jest bardzo konkurencyjna w porównaniu do innych znanych drogerii. Przykładowo w Hebe za ten sam kosmetyk zapłacimy teraz aż 69,99 zł.

Tanie kosmetyki w Rossmannie. To niejedyna aktualna zniżka

Jeśli mowa o kosmetykach do makijażu, to Rossmann obniżył teraz m.in. ceny takich hitów jak paleta cieni do powiek AA Wings, która kosztuje zwykle 57,99 zł, a teraz tylko 34,99 zł czy tusz do rzęs marki Bourjois Volume Glamour – kosztuje 28,99 zł, zamiast 53,99 zł. Spory rabat dotyczy też kredki i żelu do brwi od NAM, pudru do twarzy od Wibo czy korektora pod oczy Max Factor.

Poszukiwacze promocji lubią też sięgać po produkty, za które nie płaci się więcej niż 10 zł, a i takich nie brakuje. Teraz w Rossmannie za 9,39 zł otrzymamy m.in. eyeliner do powiek od Lovely, szczotkę do masażu ciała For Your Beauty w cenie 8,49 zł, malinowe mydło w płynie marki Pastelove – w cenie 7,99 zł czy kultowy balsam do ust Carmex – w cenie 8,49 zł, zamiast 12,99 zł. Macie już swoich faworytów?

