Od godziny 20:00 w Biedronce będzie szaleństwo. Towar wyprzedają za grosze

„Majówkowe rabato-godziny” to błyskawiczna akcja promocyjna Biedronki. Jako że w Boże Ciało 30 maja sklepy będą zamknięte, sieć chce zachęcić klientów do szybkich i większych zakupów. Nie dość, że tylko dziś skorzystamy z wielu rabatów na przysmaki grillowe czy piwa, to teraz jeszcze specjalna wyprzedaż. Start o godzinie 20:00 w środę 29 maja.

Biedronka zorganizowała wyprzedaż przed długim weekendem

Biedronka zorganizowała specjalną promocję, czyli „Majówkowe rabato-godziny”, a w ramach niej obniżki cen produktów obowiązują wyłącznie dzisiaj i potrwają w większości przypadków dłużej niż zwykle, bo do 23:30. Co będzie można kupić taniej? W ramach akcji tańsza będzie m.in. kawa rozpuszczalna MK Cafe Premium Gold 175 g. Za jeden słoik trzeba będzie dziś zapłacić 15,45 zł. Jeden klient będzie mógł kupić najwyżej cztery sztuki.

W promocji będzie też olej rzepakowy Wyborny – za 3-litrową butelkę zapłacimy 11,99 zł – maksymalnie 4 sztuki. Kolejny hit akcji to karkówka grillowa Czas na Grill – kosztuje 14,99 zł za kilogram, podczas gdy regularna cena wynosi 29,99 zł za kilogram produktu i jest limit 3 kg. Tanie będą też kosmetyki marki Adidas oraz filety z kurczaka. Dostaniemy je ramach promocji 1+1 gratis.

Uwaga na tłumy w Biedronce

Jeśli wybieracie się wieczorem do Biedronki 29 maja, musicie być gotowi na naprawdę duże tłumy i kolejki. Kolejny dzień, w który będą otwarte sklepy, to piątek 31 maja. Z kolei w niedzielę 2 czerwca obowiązuje zakaz handlu.

Akcja rabato godziny znana jest klientom Biedronki bardzo dobrze i pojawiała się w sklepach już wiele razy. Należy przypuszczać, że wiele osób specjalnie poczeka do godziny 20:00, by zrobić zakupy najtaniej jak to możliwe. Trzeba pamiętać, że ilość wielu artykułów jest ograniczona, dlatego, kto sięgnie po towary pierwszy, ten lepszy. W sklepie warto mieć ze sobą kartę Moja Biedronka i aplikację sieci. Kolejne i ostatnie „Majówkowe rabato-godziny” z tej serii będą miały miejsce w Biedronce o 20:00 1 czerwca.

Czytaj też:

Biedronka i Lidl oferują piwa gratis. Do tego kiełbasa na grilla za darmoCzytaj też:

Ta promocja na Dzień Dziecka to hit. Lidl sprzedaje zabawki o połowę taniej