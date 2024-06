Lidl sprzedaje Vansy. Kultowe buty online już od 139 zł

Lidl to znana sieć dyskontów, która wybierana jest przez klientów w różnych stronach świata. Polacy robią w niej zakupy niemal tak często, jak w Biedronce, a na miejscu znajdują nie tylko asortyment spożywczy, ale też przemysłowy. Tym razem wprowadzono do oferty kultowe buty marki Vans. Można je znaleźć w sklepie internetowym. Jest o wiele taniej niż bezpośrednio u producenta. Wybór modeli jest bardzo duży.

Sneakersy Vans w Lidlu. Trwa promocja

Sneakersy Vans w Lidlu pojawiły się w sklepie internetowym lidl.pl. Mowa o butach w prawdziwym miejskim stylu, które pochodzą prosto ze Stanów Zjednoczonych. Brand funkcjonuje od 1966 roku i znany jest ze sprzedaży artykułów sportowych m.in. odzieży i akcesoriów. Dużą rolę odgrywają też buty. Choć asortyment kojarzy się ze skateboardingiem, to sięgają po niego osoby preferujące różne style ubioru. Sięgają po niego zarówno dzieci, jak i młodzież czy dorośli.

W Lidlu online powinniśmy otrzymać szeroką ofertę butów Vans dla nastolatków i ich rodziców. Ich ceny zaczynają się już od 139,99 zł za parę. W ofercie znalazły się zarówno klasyczne modele, jak i te wpisujące się w najnowsze trendy. Na miłośników sneakersów czeka szeroki wybór butów o prostych krojach i stonowanych odcieniach. Natomiast osoby szukające czegoś bardziej ekstrawaganckiego znajdą buty z ozdobami i wzorami o żywych kolorach.

Produkty Vans w Lidlu. Oto kilka propozycji

W kolekcji Lidla znajdziemy m.in. model Vans Old Skool Platform Sneakers dla kobiet w uniwersalnym czarnym kolorze z charakterystycznym białym paskiem na boku, dostępne w rozmiarach od 36 do 47 w cenie 249 zł za parę. Ponadto dostępny jest też np. model Vans SK8-Hi unisex z odważnym, panterkowym printem, dostępny w rozmiarach od 35 do 42 w cenie 269 zł.

Lidl ma też propozycje dla fanów trekkingu. Są to np. sneakersy Vans SK8-Hi Gore-Tex z antypoślizgową podeszwą. To klasyczne buty trekkingowe z wodoodpornym wyposażeniem Gore-Tex. Ich podeszwa jest solidniejsza i wyższa niż w zwykłych modelach. Zapłacimy za nie 549 zł. Hitem będą też brokatowe i kolorowe propozycje dla dzieci w cenie 139 zł.

Lidl podkreśla też, że kolekcja butów Vans dostępna jest wyłącznie online. Pełna oferta dostępna jest na stronie internetowej lidl.pl lub w aplikacji mobilnej Lidl Polska. Dostawa jest bezpłatna dla zamówień powyżej 199 zł.

Czytaj też:

Wymarzony początek wakacji dla pracowników Lidla. Jest czego zazdrościćCzytaj też:

To mleko jest teraz tanie w Lidlu. Warto skorzystać, bo litr kosztuje mniej niż 1,80 zł