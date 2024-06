To mega promocja przed wakacjami. Walizki Wittchen tańsze do 70 proc.

Walizki o tej porze roku potrzebne są wyjątkowo często. Wielu z nas wybiera się na wakacje i chce bezpiecznie spakować swoje rzeczy. Jeśli nie macie w co, można zaopatrzyć się w odpowiednie torby na promocji. Wittchen obniżył ceny do 70 proc. i promuje swój wielki kiermasz. Mniej zapłacimy walizki czy torebki. Te idealnie sprawdzają się jako bagaż do samolotu, pociągu czy samochodu. Akcja rabatowa niebawem się kończy.

Promocja na walizki Wittchen

Kiermasz w Wittchen trwa przede wszystkim w sklepie online. Został zorganizowany specjalnie z okazji nadchodzącego lata, a wysokie rabaty sięgają do 70 proc. Mniej zapłacimy wyłącznie do niedzieli 16 czerwca. Ceny podane obecnie na stronie sieci, to już te po obniżce. Wybór jest bardzo szeroki.

Promocyjne walizki Wittchen przypadną do gustu zarówno kobietom, jak i mężczyznom. W ofercie nie brakuje też propozycji dla dzieci czy młodzieży. Znajdziemy zarówno warianty nadające się na mniejszy bagaż kabinowy, jak i te, które wkładane są do luku bagażowego jako rejestrowany. Ceny różnią się w zależności od modelu i rozmiaru.

Aktualnie hitem promocji jest m.in. duża walizka z ABS-u w ukośne złote paski. Normalne kosztuje aż 679,90 zł, a teraz zapłacimy za nią 219,90 zł. Dostępna jest w wielu różnych kolorach. Inną propozycją w cenie 199,90 zł jest model z ABS-u ze specjalnym żłobieniem, również w kilku wariantach kolorystycznych – modele kabinowe z tej serii kosztują 149,90 zł, zamiast 179,90 zł. Popularne walizki kabinowe da się kupić jeszcze taniej. Na stronie pojawiają się modele przecenione na 129,90 zł z 259,90 zł. Nie brakuje też takiej w cenie 99,90 zł

Nie tylko walizki Wittchen w promocji

Oczywiście w ramach kiermaszu nie przeceniono tylko walizek. W promocji za mniej niż 100 zł znajdziemy także specjalne organizery podróżne, damskie torebki, pokrowce na walizki czy torby na lunch. Warto sięgnąć też po pasy zabezpieczające bagaż, kłódki, nerki, kosmetyczki, poduszki podróżne czy portfele.

Hitem są też plecaki nadające się jako wygodna torba podręczna czy jako eleganckie wykończenie modnej codziennej stylizacji. Wybór jest bardzo duży, a różnice w cenach robią wrażenie. Obecnie na stronie znajdziemy ponad 3 tys. przecenionych przedmiotów. Ponadto coś dla siebie znajdą nawet miłośnicy mody, bowiem nie brakuje przecenionych klapków, pasków do spodni, skarpetek i parasoli.

