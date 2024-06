Tańsze zakupy w Biedronce dzięki jednej funkcji w kasie. Wystarczy wybrać tę opcję

W Biedronce zaoszczędzić można jeśli kasujemy swoje zakupy w kasach samoobsługowych. Sięgacie po tamtejsze warzywa, owoce czy cukierki? Jeśli tak macie szansę sprawić, by waga nigdy was nie oszukała. Jeśli do tej pory nie używaliście jednej z ukrytych funkcji, mogliście wiele tracić. Wystarczy kliknąć, a zapłacicie mniej.

Specjalna opcja w kasie Biedronki. Zapłacisz mniej

W kasach samoobsługowych Biedronki ukrytych jest wiele opcji, jedną nich jest ta związana tarowaniem wagi. To właśnie dzięki użyciu jej możecie zapłacić mniej. Jak to możliwe? Chodzi o to, że wagi nie zawsze działają idealnie. Jeśli, jakiś klient ważył swoje towary przed nami, system może być lekko zaburzony. Gdy wykorzystamy opcję mieszczącą się u dołu panelu z wyświetlaczem, gdzie widać cztery białe ikony, będziemy mieć pewność, że wszystko, co było wcześniej, zostało zresetowane.

Wspomniany przycisk to „tarowanie wagi w kasie” – ikona zera pomiędzy dwoma grotami zwróconymi do środka. Obok niej znajduje się jeszcze funkcja zmiany głośności komunikatów, wezwania obsługi i skanowania karty Moja Biedronka. Dzięki wybraniu odpowiedniej funkcji produkty kupowane na wagę będą zważone właściwie. Będziemy mieć pewność, że kasa policzy nam taką cenę, jaką powinniśmy zapłacić.

Przycisk tarowania warto wciskać, zanim zważymy produkty kupowane na wagę. Czasem też kasa samoobsługowa sama wykrywa, że waga jest nieskalibrowana i wtedy na ekranie wyświetla się komunikat, żeby wskazany przycisk wcisnąć i wagę wytarować.

Kasy samoobsługowe w Biedronce. Trzeba być czujnym

Należy pamiętać, że kasy samoobsługowe w Biedronce i w innych sklepach nie są urządzeniami niezawodnymi. To m.in. z tego powodu w ich pobliżu zawsze znajduje się kasjer, który może udzielić nam pomocy. Jego wsparcie potrzebne jest m.in. przy weryfikacji tożsamości, gdy sięgamy po artykuły dla dorosłych.

Czy jeśli do tej pory nie wybieraliście funkcji tarowania na wadze, oznacza to, że zawsze płaciliście więcej, niż powinniście? Oczywiście, że nie, ale taka sytuacja mogła się zdarzyć. Warto pamiętać, że kliknięcie jednego przycisku nic nas nie kosztuje, a może sprawić, że zyskamy. Dzięki temu nie będzie ryzyka pozostałości na wadze po wcześniejszych klientach

