Telefon do przychodni. Co zrobić, gdy nie da się dodzwonić?

Rejestracja do lekarza na NFZ to wyczyn, który obrósł już mitami. Wiele się mówi o ludziach, którzy od 5:00 rano stoją w kolejce, by zarejestrować się na wizytę albo o tych, którzy spędzają godziny na telefonie. A później często okazuje się, że i tak nie ma już miejsc.

Co zrobić, gdy nie możemy zapisać się do przychodni?

Pracownicy rejestracji w przychodniach muszą odbierać telefony – taki obowiązek nakładają na nich przepisy. W praktyce jednak nie zawsze jest to możliwe, bo często w międzyczasie muszą zapisywać dodatkowo osoby, które przyszły do przychodni.

W takiej sytuacji możemy oczekiwać od przychodni, by zarejestrowała nas na wizytę na kolejny dzień. Jeśli pielęgniarki lub pracownicy rejestracji powiedzą, że nie mają takiej praktyki, możemy złożyć skargę do kierownika przychodni lub Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

Czy można napisać maila do przychodni?

Okazuje się, że aby zarejestrować się do lekarza, nie trzeba dzwonić, można napisać maila. Jest to oficjalna droga, którą możemy zapisać się do wybranego przez siebie lekarza. W mailu trzeba jednak zaznaczyć, że próbowaliśmy zapisać się na wizytę drogą telefoniczną, ale nie udało nam się tego zrobić.

Jak dodzwonić się do Rzecznika Praw Pacjenta?

Jeśli podjęliśmy decyzję o złożeniu skargi do biura Rzecznika Praw Pacjenta, możemy zadzwonić na infolinię 800 190 590. Tam otrzymamy wszystkie informacje o tym, co powinniśmy zrobić.

