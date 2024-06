Tyle zarabia się w domach opieki dla seniorów. Od lipca 1000 zł dodatku

Domami opieki dla seniorów czy też tzw. domami spokojnej starości są w Polsce – w ramach NFZ – tzw. ośrodki DPS. Od kilku lat mówi się o tym, że nawet te ciągle drożeją i wcale nie są tanią propozycją dla osób starszych i ich rodzin. Teraz coraz głośniej robi się o podwyżkach dla pracowników takich miejsc. 1000 zł dodatku mają dostać pracownicy pomocy społecznej, pieczy zastępczej, opiekunów żłobkowych i rodzin zastępczych. Sprawdziliśmy, ile zarabiają na co dzień.

Zarobki w domach opieki dla seniorów

Na zarobki w DPS zwróciła uwagę już na początku stycznia 2024 roku m.in. agencja Newseria Biznes. Okazało się, że rąk do pracy w tych miejscach brakuje, a osoby zatrudnione często zarabiają minimalną stawkę krajową. „W publicznym systemie pomocy społecznej w Polsce pracuje około 156 tys. ludzi. To pracownicy socjalni, asystenci rodziny, koordynatorzy różnych usług, to są oczywiście także pracownicy administracyjni. W tym systemie pracuje za mało osób i są to też osoby źle wynagradzane, co przekłada się po prostu na to, że system wymaga inwestycji, głównie w profesjonalistów” – mówił agencji Newseria Biznes prof. Mirosław Grewiński.

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń ze stycznia 2023 roku wykazało, że pracownicy socjalni zarabiali średnio 3000-3900 zł netto. Mediana wynosiła 3411 zł, zaś płaca minimalna nieco ponad 2,7 tys. zł. Warto dodać, że mowa o osobach po specjalistycznych studiach, które muszą spełniać szereg wymogów, by w ogóle podjąć tego typu pracę.

1000 zł dodatku dla pracowników socjalnych

Od jakiegoś czasu wiadomo, że opracowano projekt podwyżek dla pracowników DPS na rok 2024. Płace mają zostać podniesione ustawowo w formie dodatków do pensji. Za wszystko odpowiada Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a zmiany mają wejść w życie już w lipcu.

Założenia są takie, że od 1 lipca 2024 r. będą wypłacane dodatki w wysokości 1000 zł brutto pracownikom pomocy społecznej, pieczy zastępczej, a także instytucji opieki nad najmłodszymi dziećmi. Pieniądze mają otrzymać tylko pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, systemie pieczy zastępczej i wspierania rodziny, osoby zatrudnione do pomocy w rodzinach zastępczych zawodowych i rodzinnych domach dziecka, osoby w instytucjach, które prowadzone są przez samorządy zajmujące się dziećmi w wieku do lat 3 oraz osoby, które pełnią funkcję rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzą rodzinne domy dziecka.

Z zapowiedzi rządzących wynika, że podwyżki niestety nie dotkną wszystkich. Wykluczeni zostaną ci zatrudnieni na umowach cywilno-prawnych, a także fizyczni pracownicy DPS np. asystenci osób z niepełnosprawnościami czy osoby zajmujące się świadczeniami rodzinnymi, funduszem alimentacyjnym, dodatkami mieszkaniowymi i wszystkimi innymi dodatkami. Tego typu decyzja rządzonych wzbudza kontrowersje i niezadowolenie u wielu obywateli. Czy pominięte dotychczas osoby też będą mogły liczyć na dodatki? Na ten moment nic na to nie wskazuje.

