Kiedy można wypłacić pieniądze z PPK? To powinieneś wiedzieć

Pracownicze Plany Kapitałowe budzą nieufność wśród pracowników. Niektórzy boją się, że będą oszczędzać długofalowo pieniądze, które później do nich nie trafią. Państwo przekonuje, że inwestowanie w PPK jest bezpieczne i pozwala długofalowo oszczędzać. Czy można środki z PPK wypłacić w dowolnym momencie? I jak to zrobić, żeby nie stracić?

Co to są Pracownicze Plany Kapitałowe?

Pracownicze Plany Kapitałowe to program długoterminowego oszczędzania na emeryturę. Środki nie pochodzą jedynie od uczestnika PPK, ale i od pracodawcy oraz od państwa. PPK mają zabezpieczyć przyszłość pracowników i powiększyć ich emerytury. Państwo zachęca do budowania długoterminowych oszczędności, do których dopłaca, by powiększać kapitał zgromadzony przez pracowników.

Jak wypłacić pieniądze z PPK?

Jeśli chcemy wypłacić środki z PPK i nie stracić, powinniśmy poczekać do 60. roku życia. Wtedy możemy wypłacić część zgromadzonych środków jednorazowo, a resztę pobierać w ratach lub całość pobierać w ratach przez kolejnych 10 lat, by podnieść sobie emeryturę.

Środki można wypłacić również przed 60. rokiem życia, ale w określonych przypadkach. Osoby do 45. roku życia mogą wypłacić pieniądze z PPK na wpłatę na wkład własny na mieszkanie. Mogą też wycofać środki z PPK w razie nagłego zachorowania w rodzinie czy śmierci współmałżonka.

Czytaj też:

Coś drgnęło w PPK. Polacy nieufni, ale ciekawiCzytaj też:

PPK nadal nie porwały Polaków, choć ostatnie tygodnie były dobre