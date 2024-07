ZUS wypłaca 5500 zł dodatku dla seniorów. Sprawdź, czy się na to załapiesz

Wielu ludzi nie wie, że 13. i ostatnio wprowadzona na stałe 14. emerytura to nie jedyne dodatkowe pieniądze dostępne dla seniorów w Polsce. ZUS może wypłacić nawet 5500 zł, jeśli spełnia się jeden warunek.

14 emerytura w wysokości 2650 zł brutto trafi do osób, które otrzymują świadczenia do 2900 zł brutto. Jeśli ktoś ma więcej, obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”, co oznacza, że dodatkowe pieniądze zmniejszają się proporcjonalnie. Aby dostać to świadczenie, musi ono wynosić co najmniej 50 zł. Oznacza to, że 14. emerytura przysługuje tym, których emerytura lub renta nie przekracza 5500 zł brutto.

Z 14. emerytury zostanie potrącona składka zdrowotna (9 proc.) oraz zaliczka na podatek dochodowy. Dobra wiadomość jest taka, że czternastka nie będzie obciążona innymi potrąceniami, jak np. zajęcia komornicze. Nie wlicza się też do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną, alimenty czy 500+ dla niesamodzielnych.

Co to jest emerytura honorowa?

Emerytura honorowa to obecnie 5540 zł brutto. To spora kwota, ale nie każdy senior może na nią liczyć. Kto może ją dostać?

Emerytura honorowa to jednorazowe świadczenie dla każdej osoby, która ukończy 100 lat. Wiek to jedyne kryterium – nie ma znaczenia, czy ktoś pracował choćby jeden dzień albo czy pobiera standardową emeryturę.

Emerytura honorowa jest wypłacana w tej samej wysokości do końca życia. Nie podlega jednak waloryzacji. Warto też pamiętać, że kwota zmienia się co roku i zależy od kwoty bazowej obowiązującej w dniu setnych urodzin świadczeniobiorcy.

Jak ZUS i KRUS to wyliczają?

Wysokość emerytury honorowej ustala ZUS lub KRUS i nie zmienia się ona w czasie. Osoby, które ukończyły 100 lat przed 1 marca 2023 roku, otrzymują 4944,79 zł. Ci, którzy swoje setne urodziny obchodzili 1 marca 2023 roku lub później, dostają prawie 600 zł więcej – 5540,25 zł brutto miesięcznie.

W tym roku ZUS wypłacił emerytury honorowe 2850 osobom – w tym 430 mężczyznom i 2420 kobietom. Większość z nich otrzymała przelewy automatycznie, bez konieczności składania wniosków.

