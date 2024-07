Wdowia renta. Minister podaje harmonogram

– Trzecie czytanie, czyli głosowanie, również powinno się odbyć. Taka jest intencja marszałka Hołowni – powiedziała w rozmowie z „Super Expressem” minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Szefowa resortu pracy uważa, że prezydent nie będzie miał powodów, by ustawy nie podpisywać. – To projekt obywatelski, wspierający osoby starsze po stracie małżonka – wyjaśniła.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z tym harmonogramem, to renta wdowia (zwana też wdowią emeryturą) mogłaby zacząć działać w 2025 roku. Dziemianowicz-Bąk zapewniała, że w budżecie zapewniono środki na realizację tej obietnicy.

Wdowia renta – co to jest?

Aktualnie po śmierci małżonka jego partner musi zdecydować, czy zachowuje swoją emeryturę, czy też rezygnuje z niej na rzecz renty rodzinnej po zmarłym. Według planowanych zmian, po śmierci współmałżonka, wdowy i wdowcy będą mogli zachować swoje dotychczasowe świadczenia (emeryturę lub rentę) i dodatkowo otrzymać 50 proc. renty rodzinnej przysługującej po zmarłym partnerze.

Alternatywnie, mogą wybrać opcję pobierania renty rodzinnej i zachowania 50 proc. własnych świadczeń, w zależności od tego, która opcja będzie dla nich korzystniejsza. Renta wdowia będzie więc obejmować zarówno przysługujące świadczenia, jak i część renty rodzinnej. Ważnym aspektem jest, że łączna kwota tych świadczeń nie będzie mogła przekroczyć trzykrotnej wartości przeciętnej emerytury.

Górnym limitem – najwyższą możliwą kwotą świadczenia – byłaby równowartość trzech przeciętnych emerytur. Na początku czerwca 2024 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że średnia emerytura wynosiła 3516,95 zł, więc na dzień dzisiejszy kwota wdowiej renty nie mogłaby być większa niż 10 550,85 zł.

Komu będzie przysługiwała renta wdowia?

Kto będzie mógł otrzymać świadczenie? Osoby w wieku 50 lat lub starsze, niezdolne do wykonywania obowiązków zawodowych w ciągu pięciu lat od zgonu żony lub męża, lub takie, które wychowują co najmniej jedno dziecko, wnuka lub rodzeństwo z prawem do renty rodzinnej (do 16 lat lub, jeśli się uczą, do lat 18) – albo takie, które udzielają opieki dziecku, niebędącemu w stanie funkcjonować samodzielnie.

Wniosek złożyć mogłaby każda osoba, która ma rentę lub emeryturę z ZUS, KRUS (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego), policyjną, wojskową lub świadczenie wypłacane na podstawie karty nauczyciela.

