ZUS podał wysokość najwyższej emerytury w Polsce. Senior zadbał o jedną rzecz

Nie wszyscy w Polsce mogą narzekać na niską emeryturą. Do tego grona z pewnością należy senior z Zabrza, który otrzymuje co miesiąc 48 600 zł. Trzeba jednak przyznać, że mężczyzna zasłużył na taką kwotę stażem pracy, bowiem zdecydował się zakończyć aktywność zawodową dopiero w wieku 86 lat. To właśnie wiek, w którym udajemy się na emeryturę oraz suma przekazanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) składek na ubezpieczenie społeczne są kluczowe przy obliczaniu wysokości emerytury.

Najwyższa emerytura w Polsce. Jak na nią uzbierać?

– Na wysokość emerytury znacząco wpływa staż pracy. Im więcej odłożonych składek i im późniejsze przejście na emeryturę, tym wyższe świadczenie. Każdy rok przepracowany po osiągnięciu wieku emerytalnego podwyższa świadczenie – przypomina Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Większość Polaków decyduje się na przejście na emeryturę tuż po osiągnięciu określonego ustawowo wieku, w przypadku kobiet jest to 60 lat, zaś w przypadku mężczyzn.

Pobierana przez Zabrzanina emerytura jest ponad 10 razy wyższa od średniej emerytury. Minimalna emerytura wynosi obecnie niespełna 1781 zł brutto. Z danych przekazanych nam przez ZUS wynika, że znaczna grupa seniorów nie otrzymuje nawet takiej kwoty świadczenia. – W grudniu 2022 r. wypłacono 365,3 tys. emerytur nowosystemowych w wysokości niższej niż najniższa ustawowa wysokość emerytury – poinformowało „Wprost" Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Najniższa emerytura w Polsce

Z danych, które przytacza resort wynika, że pod koniec 2022 roku większość, bo 65,4 proc. osób otrzymało kwotę powyżej 800 zł, ale niespełna 15 proc. musiało zadowolić się świadczeniem w wysokości 600 zł i mniej. Najniższa wysokość emerytury odnotowana pod koniec 2022 roku wynosiła... 0,01 zł. Pobierała ją osoba, która nie podlegała ubezpieczeniu społecznemu przed reformą emerytalną w 1999 roku, a po tym okresie udowodniła jeden dzień ubezpieczenia z tytułu umowy zlecenia.

14. emerytura. Podano termin tegorocznych wypłat

