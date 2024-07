W czerwcu br. na 17 monitorowanych kategorii 12 wykazało jednocyfrowy wzrost cen w ujęciu rocznym. W maju było identycznie, a w kwietniu dotyczyło to 10 grup produktów. Do tego powtórzyła się sytuacja z poprzednich miesięcy i 1 kategoria zaliczyła dwucyfrową podwyżkę rdr. Ostatnio najmocniej zdrożały słodycze i desery. W TOP5 drożyzny widać też chemię gospodarczą, dodatki spożywcze, pieczywo i napoje bezalkoholowe. Ogólnie koszty codziennych zakupów zwiększyły się o 31% rdr. W maju urosły rdr. o 29%, a w kwietniu – o 24%. Zatem widać, że dynamika wzrostu cen cały czas idzie w górę. Do tego eksperci komentujący najnowsze dane spodziewają się dalszych podwyżek.