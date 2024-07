Jak otrzymać dofinansowanie do klimatyzacji?

Upały zamieniają miasta w betonową dżunglę, a w rozgrzanych mieszkaniach trudno wytrzymać. Rozwiązaniem dla wielu osób, zwłaszcza tych mieszkających wysoko lub nieposiadających balkonu, może być klimatyzacja. Jej montaż w mieszkaniu nie należy jednak do tanich inwestycji, ale na szczęście można otrzymać dofinansowanie.

Dla kogo dofinansowanie do klimatyzacji?

Osoby, które chcą zamontować w mieszkaniu lub domu klimatyzację z funkcją grzania, mogą otrzymać dofinansowanie od państwa. To znaczna pomoc, ale należy się tylko tym osobom, które rzeczywiście montują klimatyzację nie tylko, by chłodzić, ale i by ogrzewać nieruchomość.

Jak otrzymać dofinansowanie do montażu klimatyzacji?

Z dofinansowania do zakupu i montażu klimatyzacji mogą skorzystać osoby:

które są właścicielami nowego budynku (program „Moje Ciepło”)

które są właścicielami domów jednorodzinnych i przeprowadzają termomodernizację („Czyste Powietrze”)

które są właścicielami mieszkań w blokach, czyli w budynkach wielorodzinnych („Ciepłe Mieszkanie”)

które posiadają nieruchomość rolną do 300 ha

Jakie dofinansowanie można otrzymać do zakupu klimatyzacji?

Jeśli zdecydujemy się zamontować klimatyzację z funkcją grzania, możemy otrzymać:

do 20 proc. kosztów kwalifikowanych, maksymalnie 15 000 zł przy mocy instalacji od 10 kW do 30 kW

do 13 proc. kosztów kwalifikowanych, maksymalnie 25 000 zł przy mocy instalacji od 30 kW do 50 kW

Czytaj też:

W twoim mieszkaniu jest jak w piekarniku? Weź 10 zł i idź do aptekiCzytaj też:

Z powodu upałów rośliny w mieszkaniu ledwie zipią? Oto, jak pomóc kwiatom doniczkowym!