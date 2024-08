Wyprawka szkolna z dyskontu. Ile kosztuje i czy rzeczywiście jest najtańsza?

Wyprawka szkolnato temat, który spędza sen z powiek wielu rodziców. Oprócz zeszytów i akcesoriów papierniczych trzeba kupić dzieciom plecaki, ubrania, stroje gimnastyczne czy kapcie. Jeśli w rodzinie uczy się kilkoro dzieci, za takie zakupy trzeba zapłacić astronomiczne kwoty. Sytuację trochę poprawia 300 plus z programu Dobry Start, które otrzymują rodzice na uczące się dzieci. Co można za to kupić? Okazuje się, że całkiem sporo, jeśli zrobimy zakupy w dyskoncie lub markecie.

Biedronka chwali się wyprawką szkolną

W sierpniu akcesoria papiernicze i rzeczy do szkoły znajdziemy we wszystkich dyskontach i dużych sieciach marketów. Zeszyty, bloki rysunkowe, plasteliny, farby, piórniki – w sklepach jest morze produktów. I tak jak niektórzy szykują ładnych wzorów czy trwałych materiałów, tak inni patrzą na cenę. Najtańsze wyprawki szkolne kupimy w dyskontach.

I tak, w Biedronkach kupimy piórnik już za 3,49 zł, kredki ołówkowe 12 sztuk za 1,99 zł, a zeszyt 16-kartkowy za 39 gr. W dyskontach wybierzemy również przybory papiernicze oraz tornistry czy plecaki. Ten ostatni kupimy już za 19,99 zł. Sieć proponuje też lunchboxy i bidony do szkoły.

Biedronce nie ustępuje Lidl. W Lidlu plecaki kupimy za 39,99 zł, a piórniki za 15,99 zł. Zeszyt 16-kartkowy także kosztuje 39 gr, a zeszyt 60-kartkowy 1,29 zł. W Lidlu możemy kupić również flamastry, kredki, farby i wszystkie akcesoria papiernicze do szkoły. Sieć oferuje również regały i organizery na biurka, a nawet krzesła dla przedszkolaków.

Zakup wyprawki szkolnej w dyskoncie może ułatwić rodzicom skompletowanie wyprawki szkolnej. W sieciach znajdziemy duże promocje na plecaki czy piórniki, a ceny tych produktów mogą być nawet dwa razy niższe niż w internecie. Warto zatem szukać i porównywać oceny, by wybrać najtańsze i najlepsze jakościowo produkty.

