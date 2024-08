Nowe zasady dotyczące płacy minimalnej. Sprawdź, co się zmieni

Rząd Donalda Tuska planuje reformę płacy minimalnej, w której kluczową zmianą będzie dostosowanie wynagrodzenia zasadniczego do poziomu ustawowej płacy minimalnej. Projekt ustawy, który właśnie trafił do konsultacji, przewiduje, że wysokość płacy minimalnej będzie regularnie aktualizowana, zgodnie z unijną dyrektywą 2022/2041, dotyczącą odpowiednich wynagrodzeń minimalnych w Unii Europejskiej.

Nowe zasady aktualizacji płacy minimalnejProjekt ustawy w dużej mierze utrzymuje dotychczasowe zasady corocznego podwyższania płacy minimalnej, które obejmują m.in. obowiązek dostosowywania jej do wskaźnika inflacji. Zmiany mają głównie na celu doprecyzowanie istniejących regulacji. Nowością jest natomiast wprowadzenie dodatkowej aktualizacji płacy minimalnej co cztery lata. Ta aktualizacja będzie opierać się na takich wskaźnikach jak siła nabywcza płacy, ogólny poziom wynagrodzeń, tempo wzrostu płac oraz relacja płacy minimalnej do średniego wynagrodzenia.

Wynagrodzenie zasadnicze a płaca minimalna

W projekcie ustawy zakłada się także, że wynagrodzenie zasadnicze pracowników nie może być niższe niż ustawowa płaca minimalna. Ministerstwo pracy planuje zrezygnować z zamkniętego katalogu składników, które nie są uwzględniane przy obliczaniu minimalnego wynagrodzenia. Oznacza to, że do pensji minimalnej nie będą wliczane takie elementy jak premie czy nagrody.

Ministerstwo pracy tłumaczy, że celem tych zmian jest zapewnienie większej sprawiedliwości i przejrzystości w kształtowaniu minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jednocześnie zmiany te mają przywrócić motywacyjny charakter poszczególnym składnikom wynagrodzenia, takim jak dodatki funkcyjne czy premie, które obecnie często stanowią jedynie uzupełnienie do poziomu minimalnej płacy.

Wyzwania dla firm

Wprowadzenie nowych regulacji rodzi pytania, jak przedsiębiorstwa poradzą sobie z dostosowaniem do nowych wymogów oraz jakie będą konsekwencje tych zmian dla struktury płac w firmach. Ministerstwo pracy jest jednak przekonane, że reforma ta przyniesie korzyści zarówno pracownikom, jak i pracodawcom, poprzez bardziej klarowne zasady wynagradzania i większą motywację do osiągania lepszych wyników w pracy.

Czytaj też:

Złe wieści dla rządu Donalda Tuska w dwóch sondażach. Polacy zabrali głosCzytaj też:

Niemieckie media piszą o problemach rządu Tuska. Zauważają wspólny mianownik