Będą podwyżki dla pracowników naukowych wzrosną. Jakie?

W 2025 roku pracownicy budżetówki, nauczyciele i pracownicy naukowi otrzymają 5-procentowe podwyżki. To oznacza, że ich pensje nieznacznie wzrosną, ale wzrost wynagrodzeń będzie dużo niższy, niż pierwotnie przewidywano.

Ile zarabiają pracownicy naukowi?

Wynagrodzenie profesora zwyczajnego wynosi obecnie 9370 zł. To znaczna podwyżka w porównaniu do ubiegłych lat, kiedy pensja profesora wynosiła 7210 zł. To ważna informacja, ponieważ wysokość wynagrodzenia profesorów wpływa na pensje wszystkich pracowników branży naukowej.

I tak, profesor uczelni zarabia 83 procent tego wynagrodzenia (7777 zł), a adiunkt 73 procent (6840 zł brutto). Inni nauczyciele akademiccy zarabiają 4685 zł brutto.

Ile wynosi stypendium doktoranckie?

Doktoranci otrzymują stypendia naukowe w wysokości 37 procent pensji profesora. Do tej pory mogli liczyć na stypendium w wysokości 3466,9 zł brutto, a po dokonaniu oceny śródokresowej świadczenie wzrasta do wysokości 57 procent pensji profesora i wynosi 5340,9 zł brutto.

Ile będą zarabiać pracownicy naukowy w 2025 roku?

W przyszłym roku wynagrodzenia pracowników naukowych wzrosną o 5 procent. Pracownicy uczelni i uniwersytetów otrzymają następujące pensje:

profesor zwyczajny 9 838,5 zł brutto

profesor 8 165,85 zł brutto

adiunkt 7 182 zł brutto

pozostali nauczyciele akademiccy 4 919,25 zł brutto

Wzrosną także stypendia doktoranckie do 3640 zł brutto i 5608 zł brutto.

Czytaj też:

Podwyżki dla nauczycieli będą dużo niższe. Tylko 5 procent zamiast 15

Czytaj też:

Oto liderzy w nauczaniu filozofii w Polsce. „Niezwykła przygoda intelektualna”, „Ryzyko podjęcia własnych dociekań”