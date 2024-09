Kilka tysięcy seniorów jest uprawnionych do dodatkowych 6 tys. zł do emerytury. Jak je uzyskać?

Świadczenie dla stulatków nie jest nowością, istnieje od pewnego czasu. Od 1 stycznia 2025 roku będzie jednak funkcjonowało na nowych, bardziej korzystnych dla uprawnionych zasadach.

Świadczenie honorowe. Kto może je otrzymać?

Jedynym warunkiem otrzymania świadczenia honorowego jest ukończenie 100 lat. Bez znaczenia jest liczba przepracowanych lat, nie ma też progów dochodowych. Świadczenie honorowe stanowi dodatek do „zwykłej” emerytury.

Osoby, które otrzymują emeryturę lub rentę z ZUS-u, nie muszą składać żadnego wniosku, bo ZUS sam dokonuje wszelkich formalności związanych z przyznaniem dodatku.

Wniosek muszą złożyć osoby, które z jakiegoś powodu nie otrzymują comiesięcznych świadczeń z ZUS.

– Świadczenie dostają także ci, którzy nie przepracowali ani jednego dnia i nie pobierają ani emerytury, ani renty. W przypadku osób niepobierających świadczenia emerytalno-rentowego, świadczenie honorowe przyznawane jest wyłącznie na wniosek osoby zainteresowanej lub jego pełnomocnika, złożony w najbliższej placówce ZUS z dołączonym do niego dokumentem potwierdzającym datę urodzenia – wyjaśniła Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.

Wysokość świadczenia honorowego dla stulatków

Dziś wysokość świadczenia honorowego jest równa kwocie bazowej obowiązującej w dniu setnych urodzin seniora. Kwota ta jest ustalana corocznie i obowiązuje od 1 marca każdego roku kalendarzowego do końca lutego następnego roku. Nie podlega waloryzacji. Komu więc w 2023 roku przyznano świadczenie w wysokości 5540,25 zl brutto, otrzymuje je do końca życia. Osoby, które ukończyły 100 lat rok później, dostają prawie 700 zł brutto więcej. To się zmieni po 1 stycznia 2025 roku.

Zaczną wtedy obowiązywać przepisy, które zakładają coroczną waloryzację świadczeń. W pierwszych miesiącach stulatkowie będą dostawać po 6246,13 zł brutto miesięcznie, a w marcu kwota ta zostanie podniesiona – i tak będzie się działo w marcu każdego roku.

Podniesienie obejmie wszystkich stulatków, także tych, którzy już pobierają świadczenia.

Nie zmieniają się zasady przyznawania świadczeń: seniorzy, którzy pobierają renty i emerytury, nie muszą składać wniosku. Pozostali nadal będą musieli takie wnioski składać.

– I to powinno nas cieszyć, bo jako społeczeństwo dłużej żyjemy, dłużej cieszymy się życiem. Ci wszyscy stulatkowie, których będzie w przyszłości więcej, otrzymają to honorowe świadczenie – podkreślił Sebastian Gajewski, wiceszef Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki i Społecznej.

