Mój Prąd. Budżet wykorzystany w kilka dni, ale Fundusz idzie za ciosem

„Zwiększamy budżet programu Mój Prąd 6.0 z 400 mln do 1,25 miliarda złotych. Tak wspieramy oddolną transformację energetyczną. Panele fotowoltaiczne na domach jednorodzinnych to ważna część wielkiej, pozytywnej zmiany w Polsce" – napisała na platformie X Hennig-Kloska.

Ogromne zainteresowanie programem Mój Prąd 6.0

Nabór wniosków w najnowszej odsłonie programu – wciąż jeszcze z budżetem w kwocie 400 mln zł – ruszył 2 września. Tylko w trzech pierwszych dniach złożono wnioski na ponad połowę budżetu.

W połowie września Fundusz dodał, że przyjęto blisko 37 tys. wniosków na łączną kwotę ok. 445 mln zł, w tym prawie 14 tys. wniosków na ok. 200 mln zł dotyczyło dofinansowania magazynów energii elektrycznej. Widząc ogromne zainteresowanie, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) poinformował, że biorą pod uwagę, że może pozyskać dodatkową pulę środków w ramach FEnIKS 2021 – 2027 na kontynuację programu Mój Prąd, zapadłą decyzja o tym, by kontynuować nabór wniosków.

Mój Prąd 6.0 – na czym polega?

Najważniejsze informacje o programie Mój Prąd 6.0:

Program Mój Prąd 6.0 przewiduje, że maksymalne dofinansowanie dla fotowoltaiki z magazynami ciepła i energii to 28 tys. zł.

O wsparcie mogą się starać prosumenci, którzy ponieśli swoje wydatki na instalacje fotowoltaiczne po 1 stycznia 2021 r.

Warunkiem dofinansowania jest rozliczanie się prosumenta w systemie net-billing. Jest to system handlu energią elektryczną, w której prosument energię wyprodukowaną przez instalację fotowoltaiczną, której nie zużyje na bieżąco (tzw. nadwyżki), oddaje do sieci po określonej przez PSE cenie i kupuje energię, gdy instalacja nie pokrywa zapotrzebowania wg stawek swojego sprzedawcy.

A co, jeśli ktoś korzysta z systemu net-metering i chcesz złożyć wniosek do programu Mój Prąd 6.0? Wtedy musi przejść na net-biling. Dotyczy to zarówno sytuacji, gdy ubiega się o dofinansowanie fotowoltaiki, jak i systemu PV z urządzeniem dodatkowym.

Dla mikroinstalacji fotowoltaicznych zgłoszonych do przyłączenia do sieci od 1 sierpnia 2024 r. obowiązkowy jest montaż magazynu energii bądź magazynu ciepła.

Magazyn ciepła z dopłatą

NFOŚiGW jako magazyn ciepła klasyfikuje:

zasobnik c.w.u. zasilany przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny

zasobnik c.w.u. z grzałką elektryczną

bufory ciepła zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny

bufory ciepła z grzałką elektryczną

bufory ciepła wraz z zasobnikiem ciepła c.w.u. w formie jednego kompletnego urządzenia

pompy ciepła typu powietrze–woda (pompa ciepła do c.w.u. i zasobnik c.w.u.)

pompa ciepła do c.w.u. ze zintegrowanym zasobnikiem.

Program nie dofinansowuje już zakupu i montażu:

pomp ciepła (inne niż wymienione jako magazyny ciepła)

systemów zarządzania energią HEMS/EMS

kolektorów słonecznych.

