500 plus na psa i kota. Zostało niewiele czasu na złożenie wniosku

Nie wszyscy wiedzą, że w Polsce funkcjonuje swoiste „500 plus na psa i kota". Nazwy tej nie należy brać dosłownie, gdyż program ten ma niewiele wspólnego ze świadczeniem wypłacanym na rzecz dzieci, a kwota wsparcia może być różna.

Program organizowany jest przez część samorządów (funkcjonuje m.in. w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, czy w Lublinie). Choć szczegóły programu mogą się różnić, generalnie polega on na dofinansowaniu niektórych zabiegów weterynaryjnych. Jego celem jest zapobieganie bezdomności psów i kotów, co w efekcie końcowym ma zminimalizować liczbę zwierząt trafiających do schronisk.

500 plus na psa i kota. Co zrobić, by uzyskać wsparcie?

Aby dowiedzieć się, czy dany samorząd oferuje dofinansowanie należy skontaktować się z lokalnym urzędem gminy. Najczęściej informacjami na ten temat dysponują wydziały ochrony środowiska. Aby skorzystać z dofinansowania, zwierzęta muszą spełniać dwa podstawowe kryteria: mieć co najmniej 6 miesięcy i być zdolne do poddania się znieczuleniu ogólnemu.

Aby skorzystać z dofinansowania, właściciel zwierzęcia musi spełnić dodatkowe kryteria. Zazwyczaj wymagane jest potwierdzenie zamieszkania na terenie danej gminy lub miasta. Nie zawsze konieczne jest zameldowanie, często wystarczający jest dowód zamieszkania, taki jak umowa najmu, legitymacja studencka lokalnej uczelni lub zaświadczenie o odprowadzaniu podatków.

Jak wspomniano kwota wsparcia może być różna. Wszystko zależy od kosztów zabiegu weterynaryjnego. Jak zauważa dziennik.pl, ceny sterylizacji lub kastracji różnią się w zależności od gatunku i wielkości zwierzęcia. Przykładowo, kastracja kota kosztuje zazwyczaj od 100 do 150 zł, natomiast u psów ceny mogą się wahać od 100 do ponad 200 zł. Zabiegi sterylizacji samic są generalnie droższe niż u samców. Sterylizacja kotki kosztuje od 200 do 300 zł, natomiast u suk koszt ten wynosi od 250 do nawet 450 zł.

Ostatni moment na złożenie wniosku

Warunkiem uzyskania dofinansowania na sterylizację jest obowiązkowe czipowanie zwierzęcia. Również koszt czipowania, który waha się od 50 do 200 złotych w zależności od rodzaju czipa i cennika lecznicy, może być objęty dofinansowaniem. W związku z tym całkowita kwota wsparcia kształtuje się na poziomie 500 zł, co oznacza, że mówienie o swoistym 500 plus na psa bądź kota nie jest na wyrost.

Terminy na składanie wniosków są ustalane indywidualnie przez dane samorządy. W większości gmin terminem granicznym jest 30 listopada, co oznacza, że na złożenie wniosku pozostało niewiele czasu.

