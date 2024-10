Nawet 527 zł dodatku miesięcznie dla właścicieli psów. Jest kluczowy warunek

Być może nie wszyscy wiedzą, ale od początku 2022 roku funkcjonuje specjalny dodatek dla właścicieli psów i koni. Wprowadziła go uchwalona pół roku wcześniej ustawa o ochronie zwierząt.

Emerytura dla psa. Jakie trzeba spełnić warunki?

Dodatek ma na celu finansowe wsparcie opieki nad starszymi zwierzętami. Kto może się o takie wsparcie ubiegać? Dziennik Gazeta Prawna przypomina, że na dodatek emerytalny mogą liczyć właściciele psów i koni, które pracowały w służbach. To oznacza, że swoista emerytura dotyczy zwierząt służących w:

Policji



Straży Granicznej



Straży Pożarnej



Służbie Ochrony Państwa.



Warunkiem otrzymania pieniędzy jest również odpowiedni wiek zwierząt. W przypadku psa jest to co najmniej 9 lat, zaś w przypadku konia – 15 lat.

Dziennik zwraca uwagę, że ryczałt dla właściciela emerytowanego psa jest zależny od wagi czworonoga, a także pory roku. Zimą – w przypadku większych psów – jest to od 13 do 17 zł dziennie, czyli nawet 527 zł w miesiącach zimowych. Latem stawka jest nieco niższa, bo waha się od 10 do 13 zł dziennie, co oznacza, że maksymalnie można otrzymać 403 zł na miesiąc.

Wyższe stawki przyznawane są właścicielom koni, które jak wiadomo są znacznie większe od psów. W wypadku tych zwierząt stawka ryczałtu wynosi od 23 do 28 zł dziennie. Oznacza to nawet 868 zł emerytury dla konia, który pracował w polskich służbach.

Z danych, które przytacza gazeta wynika, że w zeszłym roku dodatek emerytalny dodatek na psa otrzymało 154 byłych psów policyjnych, 4 psy pełniące kiedyś służbę w Straży Pożarnej, 2 psy ze Służy Ochrony Państwa oraz 79 psów, które pracowały w Straży Granicznej. To oznacza, że w 2023 roku przyznano niespełna 240 takich dodatków.

Właściciele zwierząt, które służyły w służbach mogą liczyć również na zwrot kosztów, gdy konieczne jest np. zastosowanie wobec nich opieki weterynaryjnej.

