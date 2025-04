Składka zdrowotna dla przedsiębiorców. Możliwe weto Andrzeja Dudy

Podczas niedzielnego wiecu wyborczego w Łodzi prezydent Andrzej Duda zasugerował, że może zawetować ustawę dotyczącą zmian w składce zdrowotnej dla przedsiębiorców. Dokument, niedawno przyjęty przez Senat, przewiduje obniżenie wysokości składki zdrowotnej dla osób prowadzących działalność gospodarczą, począwszy od przyszłego roku.

Składka zdrowotna i prezydenckie weto

W samo południe w Łodzi rozpoczęła się długo zapowiadana konwencja wyborcza Karola Nawrockiego, organizowana przez PiS. W swoim wystąpieniu inaugurującym wydarzenie prezydent Duda skrytykował rząd Donalda Tuska oraz odniósł się do kwestii obniżki składki zdrowotnej.

– Zastanawiam się, czy budowanie pomyślności gospodarczej Polski będzie polegało na tym, że najbogatsi będą płacili mniejsze składki na ochronę zdrowia i ta ochrona będzie ograniczana, chociaż płacili będą na nią ci najubożsi? A i tak jej nie będzie w wystarczającym stopniu, bo spadną nakłady na służbę zdrowia z prostej przyczyny, bo po prostu braknie pieniędzy w budżecie, tak jak już brakło w zeszłym roku – powiedział prezydent podczas niedzielnej konwencji Karola Nawrockiego.

Jak przypomina portal Money.pl, według szacunków Ministerstwa Finansów obniżenie składki zdrowotnej spowoduje spadek wpływów do Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) o 4–6 miliardów złotych. Wielu ekspertów ostrzega jednak, że rzeczywiste straty mogą być znacznie wyższe. Niższa składka może także skłonić osoby zatrudnione na etatach do przechodzenia na kontrakty B2B, co dodatkowo osłabi dochody systemu ochrony zdrowia.

Ministerstwo Finansów zapewnia, że pokryje powstałą lukę w budżecie NFZ, jednak nie wskazuje konkretnych źródeł finansowania. Nie wiadomo, czy będzie to dodatkowa dotacja, czy też kwota ta zostanie wliczona w ustawowe minimum 8 procent PKB, które państwo ma obowiązek przeznaczać na zdrowie.

Senat przyjął ustawę o obniżce składki zdrowotnej. Skorzystają przedsiębiorcy