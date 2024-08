Masz kota? W takiej sytuacji musisz zapłacić podatek

Od ponad 30 lat w Polsce funkcjonuje podatek od psa. Danina została zapisana w art. 18a i art. 19 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 roku. O wprowadzeniu opłaty decyduje rada gminy bądź miasta i to one ustalają również jej wysokość. Od początku tego roku maksymalna wysokość podatku od psa wynosi 173,55 zł, podczas gdy w 2023 roku było to 150,93 zł, co oznacza, że nastąpił wzrost o ponad 22 zł. W przyszłym roku opłata ma wzrosnąć do poziomu 178,26 zł.

Z informacji przekazanej „Wprost" przez Ministerstwo Finansów wynika, że dochody wykonane z tytułu tej opłaty wykazało w zeszłym roku 360 gmin (14,5 proc. gmin ogółem). – Z danych sprawozdawczości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego wynika, że wpływy z tytułu opłaty od posiadania psów w 2023 r. wyniosły 3,9 mln zł – przekazał nam Wydział Prasowy Ministerstwa Finansów.

Podatek od kota. Kogo dotyczy?

Być może nie wszyscy wiedzą, ale funkcjonuje również podatek od kota. Dotyczy on przede wszystkim osób, które decydują się na jego zakup. Jeśli kwota, którą zapłaciliśmy za kota przekroczy 1000 zł, wówczas obowiązuje nas podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) w wysokości 2 proc. od wydanej kwoty. Opłata dotyczy też innych zwierząt, w których posiadanie wchodzimy.

Co istotne, istnieją pewne wyjątki od opłacania podatku PCC. Jeśli sprzedawca jest podatnikiem VAT, np. zajmuje się profesjonalnie hodowlą lub jest z VAT zwolniony, wówczas kupujący nie musi płacić PCC. Innym sposobem na uniknięcie kosztów jest przekazanie kota w formie darowizny. Ten, kto otrzyma zwierzę w taki sposób, pod warunkiem, że jego wartość nie przekroczyła 5 733 zł, jest zwolniony z obowiązku płacenia podatku PCC. Z podatku zwolniona jest również osoba, która przygarnia mruczka ze schroniska.

Jak przypomina Wirtualna Polska, nabywcy kota muszą uiścić opłatę w ciągu 14 dni od zakupu. Należy również pamiętać o wypełnieniu i złożeniu deklaracji podatkowej PCC-3, co można zrobić nie tylko w Urzędzie Skarbowym, ale również online za pośrednictwem systemu e-Deklaracje.

Osoby, które nie dopełnią tego obowiązku powinni liczyć się z karą w wysokości od 1/10 płacy minimalnej do nawet jej 20-krotności, czyli od 424 do ok. 86 tys. zł.

