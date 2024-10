Ostatnia chwila na ważną opłatę. Inaczej możesz stracić część emerytury

Sprawdź, co Ci grozi za brak płatności oraz do kiedy należy uregulować opłatę. Mowa tutaj o abonamencie RTV. To ważna kwestia, bowiem wielu Polaków notorycznie uchyla się od tego obowiązku.

Niezapłacony abonament RTV. Konsekwencje

Obowiązek opłacania abonamentu RTV dotyczy wszystkich, którzy zarejestrowali odbiornik telewizyjny lub radiowy. Niestety, nie wszyscy regulują tę należność na czas. Szacuje się, że tylko 1 na 3 osoby, które powinny opłacać abonament, faktycznie to robią. Za pobieranie opłat odpowiedzialna jest Poczta Polska, jednak w przypadku długotrwałego niepłacenia do akcji może wkroczyć urząd skarbowy. Jeżeli masz zaległości, skarbówka może wszcząć postępowanie egzekucyjne, które dotknie Twojej emerytury, pensji lub rachunku bankowego.

Do kiedy trzeba opłacić abonament RTV?

Abonament RTV należy uregulować do 25. dnia każdego miesiąca. Jeśli posiadasz zarejestrowany telewizor, masz obowiązek zapłaty 27.30 zł miesięcznie, a jeśli korzystasz jedynie z radia, opłata wynosi 8.70 zł. Ważne jest, aby nie spóźnić się z płatnością, bo może to prowadzić do poważnych konsekwencji. W październiku termin przypada na najbliższy piątek (25.10), dlatego warto jak najszybciej uregulować należności.

Co się stanie, jeśli nie zapłacisz abonamentu?

W najgorszej dla dłużnika sytuacji sprawą może zainteresować się komornik. Brak płatności abonamentu RTV wiąże się z ryzykiem rozpoczęcia postępowania egzekucyjnego. Jeśli dług narasta, dostaniesz wezwanie do zapłaty, a od momentu jego otrzymania będziesz miał tylko siedem dni na uregulowanie zaległości. W przeciwnym razie możesz spodziewać się egzekucji długu.

Jak opłacić abonament RTV?

Opłatę abonamentową można uiścić przez internet, w placówce pocztowej lub korzystając z systemu poleceń zapłaty. Dobrze jest również rozważyć opłacenie abonamentu z góry za kilka miesięcy, co pozwoli uniknąć niepotrzebnego stresu.