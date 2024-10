6246 zł dla seniorów. Trzeba spełnić tylko jeden warunek

Posłowie poparli w piątek projekt ustawy o świadczeniu honorowym. Ustawa ma zastąpić obecny – pozaustawowy – mechanizm przyznawania honorowego świadczenia dla osób, które ukończyły 100 lat.

Świadczenie honorowe przyznawane jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) od 1972 roku na mocy decyzji podjętej przez Prezesa Rady Ministrów.

Twórcy projektu wskazywali, że choć świadczenie przyznawane jest od ponad 50 lat, to „w obecnych realiach konstytucyjnych zasady i tryb przyznawania świadczenia honorowego powinny być jednak uregulowane w ustawie, nie zaś – w akcie prawa wewnętrznego, podjętym kilkadziesiąt lat temu w innych realiach ustrojowych". Celem projektowanej regulacji jest unormowanie prawne wieloletniej tradycji oraz – jak podkreślono – zapewnienie pewności i przewidywalności sytuacji prawnej najstarszej części społeczeństwa.

Świadczenie honorowe. Ile osób otrzyma ponad 6 tys. zł?

Zgodnie z ustawą wysokość świadczenia wyniesie 6246,13 zł brutto miesięcznie i będzie corocznie waloryzowane, począwszy od marca przyszłego roku. Waloryzcja odbywać się będzie na takich samych zasadach, jak ma to miejsce w przypadku waloryzacji emerytur i rent.

W przypadku osób, które nie mają prawa do emerytury lub renty, wypłacanej przez organy emerytalne, prawo do świadczenia honorowego przyznawane będzie na wniosek. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2025 roku.

Z danych przekazanych „Wprost" przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że uprawnionych do świadczenia honorowego jest obecnie ok. 2300 osób w Polsce. Jeszcze w 2020 roku było to ok. 2200 osób. Z prognoz ZUS wynika, że za 20 lat liczba 100-latków w Polsce przekroczy 20 tys., zaś w 2060 roku będzie ich ponad 65 tys.

Seniorzy odzyskają nawet 404 zł. Sprawdź, kto skorzysta

Coraz więcej emerytów pracuje. Niepokoi jedna rzecz