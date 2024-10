Coraz więcej emerytów pracuje. Niepokoi jedna rzecz

W raporcie Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) przytoczono najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) z których wynika, że pod koniec kwietnia br. w Polsce pracowało 785 tys. 477 osób w wieku poprodukcyjnym, czyli po osiągnięciu wieku emerytalnego (60 lat w przypadku kobiet, 65 lat w przypadku mężczyzn). To o 3 proc. więcej niż w pierwszych czterech miesiącach zeszłego roku. W pierwszym kwartale 2024 roku udział pracujących w wieku poprodukcyjnym stanowi 5,2 proc. ogółem pracujących w gospodarce polskiej, wobec 5 proc. w analogicznym okresie 2023 roku.

Z wyliczeń PIE, które przytacza Business Insider Polska wynika, że współczynnik pracujących emerytów wzrósł w pierwszym kwartale tego roku do 8,7 proc., podczas gdy cztery lata temu wynosił on 8,1 proc.

Pracujący emeryci. Gdzie są zatrudnieni?

Powyższe dane wskazują, że seniorzy są coraz chętniej przyjmowani przez pracodawców. Mniej optymistyczna informacja jest taka, iż na ogół są to mniejsze organizacje.

Prawie połowa pracujących emerytów (47 proc.) pracuje w mikrofirmach, czyli organizacjach zatrudniających mniej niż 10 osób. W dużych firmach (zatrudniają minimum 250 osób) zajęcie znalazł jedynie co piąty senior (19 proc.). PIE zwraca uwagę, że oznacza to, że jeśli osoba starsza znajdzie pracę, to na ogół z wynagrodzeniem dużo niższym od średniej, czy nawet mediany krajowej. Z drugiej jednak strony, z przywołanych danych GUS wynika, że przeciętne wynagrodzenie w grupie 65 plus wynosi więcej niż średnia w gospodarce (8,5 tys. zł, wobec 8,3 tys. zł), natomiast mediana jest niższa (6,1 tys. zł, wobec 6,5 tys. zł). Dane te wskazują, że jest duża grupa menadżerów, którzy mocno zawyżają średnią w grupie 65 plus.

Emeryci zatrudnieni są najczęściej w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej (11 proc. osób pracujących) oraz edukacji (10 proc.). W obszarach tych – jak zauważa PIE – pracodawcy chętnie zatrudniają emerytowane osoby z uwagi na brak pracowników. Po drugiej stronie jest obszar Informacja i komunikacja, gdzie zatrudnionych jest zaledwie 1 proc. pracujących emerytów. Barierą jest tu postęp technologiczny, który „ogranicza możliwości pracy osobom starszym, nie zawsze dysponującym najnowszą wiedzą z danej dziedziny i umiejętnościami oczekiwanymi przez pracodawców".

Czytaj też:

Emerytura w październiku. Ci seniorzy nie dostaną pieniędzy w terminieCzytaj też:

Emerytury księży. Niektóre kwoty mogą robić wrażenie