Emerytura w październiku. Ci seniorzy nie dostaną pieniędzy w terminie

Wypłaty emerytur odbywają się zwykle zgodnie z harmonogramem ZUS. Zwykle pieniądze wpływają na konta seniorów: 1., 5., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia każdego miesiąca. W tym miesiącu wypłaty odbędą się jednak w innych terminach.

Kiedy odbędą się wypłaty emerytur?

W tym miesiącu niektóre wypłaty emerytur 5 i 6 października przypadają w sobotę i w niedzielę, podobnie jak 20 października. Z tego powodu wypłaty świadczeń zostaną przesunięte na dni robocze. Seniorzy mogą spodziewać się emerytur 1, 4, 10, 15, 18 i 25 października.

Komu przysługuje najnajniższa emerytura?

Aby otrzymać najniższą emeryturę, trzeba mieć ukończony wiek emerytalny i posiadać odpowiedni staż pracy. Dla kobiet wynosi on 60 lat przy 20-letnim stażu pracy, a dla mężczyzn 65 lat przy 25-letnim stażu pracy.

Najniższa emerytura wynosi obecnie 1781 zł brutto. Warto pamiętać, że seniorzy mają prawo dorabiać do emerytury zarówno na podstawie umów cywilnoprawnych, jak i na podstawie umowy o pracę. Obowiązują go jednak limity dorabiania, których nie może przekroczyć, jeśli nie chce stracić prawa do otrzymywanych świadczeń.

Zgodnie z nowymi przepisami emeryci, którzy zarobią miesięcznie od 5 626,90 zł do 10 450 zł ZUS przekroczą limit, co wpłynie na ich świadczenie emerytalne. Bezpieczny próg dorabiania do emerytury wynosi obecnie 5626,90 złotych.

