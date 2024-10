Waloryzacja rent i emerytur w 2025 r. Ile mogą zyskać seniorzy?

Czytaj też:

Wiemy, ile ZUS odbiera emerytur. Wszystko z jednego powoduJuż za niespełna pięć miesięcy nastąpi waloryzacja rent i emerytur. W tym roku świadczenia przyznawane seniorom poszły w górę o 12,12 proc. Na tyle bowiem ustalono wskaźnik waloryzacji rent i emerytur. Emerytura minimalna wzrosła o niemal 200 zł, z dotychczasowych 1588,44 zł do 1780,96 zł brutto.

Jakich wzrostów należy spodziewać się w marcu przyszłego roku? Na pewno mniejszych niż w tym roku, co ma związek z niższą inflacją.

Waloryzacja rent i emerytur w 2025 r. Ile zyskają seniorzy?

Przypomnijmy, że wskaźnik waloryzacji rent i emerytur wyliczany jest na podstawie poziomu inflacji oraz wzrostu wynagrodzeń za poprzedni rok. Jak wynika z najnowszej prognozy Narodowego Banku Polskiego (NBP) średnioroczna inflacja w 2024 roku wyniesie 3,7 proc. (takie założenia przyjęto w projekcie budżetu państwa). Przy ustalaniu wskaźnika waloryzacji rent i emerytur ta wartość będzie podwyższona o 20 proc. realnego wzrostu płac (w tym roku prognozowany jest on na poziomie 9,1 proc.).

Powyższe wyliczenia wskazują, że waloryzacji rent i emerytur w 2025 roku może wynieść 5,52 proc. Jak wylicza „Rzeczpospolita", najniższa emerytura wzrosłaby wówczas o niespełna 100 zł – z obecnych 1780,96 zł do 1879,27 zł brutto. Tyle również będzie wynosić 13. emerytura, która w kwietniu przyszłego roku zostanie wypłacona po raz siódmy. Będzie to prawdopodobnie również wyjściowa kwota przy przyznawaniu „czternastek", choć w tym wypadku rząd może podwyższyć świadczenie, co nastąpiło w roku ubiegłym.

Jeśli natomiast ktoś pobiera świadczenie w wysokości 2500 zł brutto, to dostanie niemal 140 zł więcej. Podwyżki w wysokości niemal 200 zł mogą spodziewać się seniorzy otrzymujący emeryturę w wysokości 3500 zł brutto.

O tym, ile ostatecznie wyniesie wskaźnik waloryzacji rent i emerytur przekonamy się na początku lutego przyszłego roku.

Czytaj też:

Drugiej waloryzacji rent i emerytur nie będzie? Minister nie pozostawia wątpliwości