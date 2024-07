Drugiej waloryzacji rent i emerytur nie będzie? Minister nie pozostawia wątpliwości

Minister do spraw polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz była gościem programu „Pytanie dnia" w TVP Info. W rozmowie pojawił się watek drugiej waloryzacji rent i emerytur, która według pierwotnych założeń miała zostać wypłacona we wrześniu br. Czy tak się stanie? Okła-Drewnowicz przypomniała, że takie rozwiązanie wchodziłoby w grę w sytuacji, gdyby inflacja na koniec czerwca przekraczała 5 proc. rok do roku.

Drugiej waloryzacji rent i emerytur nie będzie?

– Na koniec czerwca wyniosła ona 2,6 proc. czyli dużo mniej niż za czasu rządów PiS. To bardzo korzystny wariant dla nas wszystkich, bo im niższa inflacja, tym niższe koszty utrzymania. Per saldo to sytuacja optymalna dla wszystkich – powiedziała minister do spraw polityki senioralnej.

– Na dzisiaj wygląda na to, że mamy niską inflację i w związku z tym to jest optymalne rozwiązanie, które skutkuje tym, że nie będzie drugiej waloryzacji. Ona byłaby wtedy, gdyby ta inflacja była wyższa – przyznała w dalszej części programu Okła-Drewnowicz.

Z przeprowadzonego kilka miesięcy temu przez agencję SW Research sondażu dla „Wprost" wynika, że większość Polaków opowiada się za tym, by seniorzy otrzymywali waloryzację nie tylko w marcu, ale również we wrześniu. Na pytanie: „Czy jest Pan/Pani za drugą waloryzacją rent i emerytur w warunkach wysokiej inflacji?", 60,1 proc. ankietowanych odpowiedziało twierdząco. Jedynie 15 proc. respondentów było przeciw. Niespełna 25 proc. udzieliło odpowiedzi „nie wiem".

14. emerytura niższa niż rok temu

Wszystko wskazuje na to, że drugiej waloryzacji rent i emerytur w tym roku nie będzie. Seniorzy otrzymają natomiast „czternastki". Będą one jednak niższe niż przed rokiem. Wysokość 14. emerytury w 2023 roku wynosiła 2650 zł brutto, podczas gdy w tym roku będzie równa wysokości minimalnej emerytury, czyli prawie 1781 zł brutto. – 14. emerytura tak naprawdę jest w zgodzie z przepisami prawa, które tworzył PiS – skomentowała minister do spraw polityki senioralnej.

Okła-Drewnowicz wyjaśniała, że w zeszłym roku 14. emerytura była wyższa niż dotychczas (w latach 2021-2022 była równa wysokości minimalnej emerytury) ze względu na fakt, że prezes PiS Jarosław Kaczyński mówiąc o tym świadczeniu przejęzyczył się, myląc kwotę netto z brutto.

