Emerytury księży. Niektóre kwoty mogą robić wrażenie

Księża, podobnie jak inne grupy zawodowe, mają prawo do emerytury po osiągnięciu wieku emerytalnego, który w ich przypadku wynosi 65 lat. Świadczenie jest wypłacane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dodatkowo, po 75. roku życia, mogą liczyć na dodatkową emeryturę z Funduszu Kościelnego. Część duchownych otrzymuje także dodatkowe uposażenia wynikające z pełnionych funkcji, co sprawia, że niektórzy mają prawo do kilku świadczeń emerytalnych jednocześnie.

Podstawowa emerytura księdza. Ile wynosi?

Emerytury księży są bardzo zróżnicowane, podobnie jak w przypadku wielu innych grup zawodowych. Na wysokość świadczenia wpływają różne czynniki, takie jak staż pracy, wcześniejsza działalność zawodowa czy dodatkowe źródła dochodów. Księża często pełnią funkcje nauczycielskie lub podejmują inne aktywności zawodowe, co również wpływa na ich ostateczną emeryturę.

Podstawowe świadczenie emerytalne dla księży wypłacane przez ZUS wynosi około 1600 zł. Po ukończeniu 75 lat duchowni mogą dodatkowo liczyć na wypłatę z Funduszu Kościelnego w wysokości około 2500 zł. Łącznie daje to kwotę maksymalnie 5 tys. zł brutto miesięcznie. Są to stosunkowo skromne środki, jednak niektórzy duchowni, zwłaszcza biskupi, mogą liczyć na znacznie wyższe emerytury.

Biskupi i arcybiskupi dostają większe emerytury

Wyjątkowo wysokie emerytury trafiają do biskupów i arcybiskupów. Wysokość ich świadczeń wynika nie tylko z wieku, ale także z pełnionych przez nich funkcji. Przykładem jest arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, który otrzymuje naprawdę pokaźną sumę. Na jego konto wpływa około 23 tys. zł miesięcznie, na co składa się emerytura generalska (18 tys. zł) oraz kościelna (5 tys. zł). Dodatkowo, diecezja pokrywa koszty mieszkania i wyżywienia.

