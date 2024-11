InPost zmienia zasady. To warto wiedzieć przed wizytą w paczkomacie

InPost, operator popularnych Paczkomatów, zapowiedział zmianę godzin granicznych nadawania paczek. Godziny graniczne to ustalone momenty, do których należy nadać przesyłkę, aby mogła wyruszyć w drogę do odbiorcy jeszcze tego samego dnia. Aktualizacja ma dotyczyć wszystkich Paczkomatów, PaczkoPunktów oraz nadania paczek bezpośrednio kurierowi. Firma zachęca klientów do sprawdzenia nowych godzin, zwłaszcza jeśli zależy im na szybkim doręczeniu.

Co oznaczają godziny graniczne nadawania paczek?

Godzina graniczna wyznacza ostatni możliwy moment nadania paczki, aby została ona odebrana i rozpoczęła podróż do odbiorcy tego samego dnia roboczego. Przekroczenie godziny granicznej oznacza, że przesyłka zostanie przetworzona dopiero kolejnego dnia roboczego, co może opóźnić jej dostawę. Aktualizacja godzin granicznych to element strategii InPostu, która ma na celu usprawnienie dostaw oraz dostosowanie usług do zwiększonego zapotrzebowania klientów na szybką obsługę.

Firma podkreśla, że godziny graniczne różnią się w zależności od lokalizacji Paczkomatu lub PaczkoPunktu. Kluczowe znaczenie mają tzw. strefy czasowe, przypisane na podstawie kodów pocztowych. InPost wyróżnia cztery strefy: A, B, C i D. Najdłuższy czas na nadanie przesyłki mają mieszkańcy dużych miast przypisanych do strefy A. W przypadku mniejszych miejscowości, takich jak wsie i mniej zaludnione regiony należące do strefy D, czas na nadanie paczki jest najkrótszy. Różne godziny wynikają z intensywności obsługi przesyłek oraz logistyki w poszczególnych regionach.

Jak sprawdzić godziny graniczne przed nadaniem paczki?

Zmiana godzin granicznych oznacza, że klienci powinni każdorazowo sprawdzić obowiązujące godziny dla swojej lokalizacji, zanim udadzą się do Paczkomatu. InPost przypomina, że godziny można łatwo zweryfikować za pośrednictwem aplikacji mobilnej InPost, gdzie dostępne są szczegółowe informacje o każdej strefie czasowej.

Aplikacja pozwala również na szybkie znalezienie najbliższego Paczkomatu oraz uzyskanie informacji o godzinach jego pracy i bieżących godzinach granicznych dla nadania.

