215 zł miesięcznie. Nowe zasady przyznawania zasiłku

Od 1 listopada 2024 roku pacjenci z cukrzycą i osoby z innymi przewlekłymi schorzeniami mogą ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 215,84 zł miesięcznie. Świadczenie to przysługuje osobom, które ze względu na stan zdrowia wymagają stałej opieki i spełniają określone kryteria. Wyjaśniamy, kto jest uprawniony do zasiłku i jakie formalności należy dopełnić, aby go otrzymać.

Zasiłek pielęgnacyjny – komu przysługuje?

Zasiłek pielęgnacyjny to pomoc finansowa przeznaczona dla osób wymagających stałej opieki z powodu niepełnosprawności lub podeszłego wieku. Świadczenie to przysługuje:

osobom posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (dotyczy osób powyżej 16. roku życia),

osobom z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, jeśli niepełnosprawność wystąpiła przed ukończeniem 21. roku życia,

dzieciom z orzeczeniem o niepełnosprawności (niezależnie od stopnia),

seniorom powyżej 75. roku życia.

Osoby z cukrzycą typu 1 mogą kwalifikować się do zasiłku, jeśli ich stan zdrowia spełnia dodatkowe wymagania – między innymi umiarkowany stopień niepełnosprawności, który może być przyznany w przypadku powikłań, częstych epizodów kwasicy czy hipoglikemii. Dzieci z cukrzycą nie muszą posiadać orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, wystarczy samo orzeczenie o niepełnosprawności.

Jak złożyć wniosek o zasiłek?

Aby otrzymać zasiłek pielęgnacyjny, należy złożyć odpowiedni wniosek w urzędzie miasta lub gminy osobiście lub przez platformę internetową Emp@tia. W przypadku braków lub błędów we wniosku, instytucja wyznaczy termin na ich uzupełnienie. Brak reakcji w wyznaczonym czasie może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Podstawą do uzyskania zasiłku jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności. Aby je otrzymać, należy zgłosić się do Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności odpowiedniego dla miejsca zamieszkania, dostarczając stosowną dokumentację medyczną.

Kiedy zasiłek nie przysługuje?

Świadczenie nie jest dostępne dla osób, które:

otrzymują już dodatek pielęgnacyjny,

przebywają w całodobowych instytucjach opiekuńczych,

korzystają z zagranicznego świadczenia na pokrycie kosztów opieki.

Zasiłek pielęgnacyjny może być cennym wsparciem dla osób przewlekle chorych, takich jak pacjenci z cukrzycą, których stan zdrowia wymaga stałej opieki. Dzięki temu świadczeniu można częściowo pokryć koszty związane z codzienną pomocą i opieką.

