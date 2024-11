Kto może stracić 800 plus? Tym osobom już odebrano dodatek

800 plus to sztandarowe świadczenie rodzinne dla rodziców wychowujących dzieci do 18. roku życia. Zostało wprowadzone za rządów Prawa i Sprawiedliwości i początkowo wynosiło 500 zł miesięcznie. Na skutek podwyżki inflacji i wzrostu cen świadczenie zostało podniesione do 800 zł miesięcznie. To duży zastrzyk gotówki dla rodziców wychowujących dzieci. Środki te mogą przeznaczyć zarówno na opłacenie zajęć edukacyjnych czy sportowych czy zakup ubrań, jak i na pokrycie bieżących wydatków związanych z utrzymaniem dzieci.

Niektórzy stracą 800 plus

Mimo że 800 plus przyznawane jest wszystkim rodzicom bez względu na dochód, to w ostatnich tygodniach niektóre rodziny straciły prawo do otrzymywania zasiłków. Dotyczy to aż 20 tys. dzieci. Od nowego roku szkolnego 800 plus jest połączone z realizacją obowiązku szkolnego, począwszy od zerówki, przez szkołę podstawową i szkołę ponadpodstawową.

"Wiemy, że wprowadzenie obowiązku szkolnego, połączenie go z 800 plus spowodowało już pierwszą weryfikację pobierania tego zasiłku" – poinformowała wiceminister edukacji Joanna Mucha.

Jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać 800 plus?

Świadczenie rodzinne przyznawane jest bez względu na dochód. To oznacza, że nie trzeba spełniać żadnych kryteriów, by otrzymać środki. Wystarczy złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Można to zrobić elektronicznie.

