800 plus dla Ukraińców. Nowe zasady zmniejszyły liczbę wypłat

Wraz z początkiem września zmieniły się zasady przyznawania 800 plus dzieciom z Ukrainy. Wypłata świadczenia uzależniona jest od tego, czy uczęszczają do polskich szkół. Obowiązkiem tym nie są objęci jedynie uczniowie uczący się w klasie programowo najwyższej w szkole funkcjonującej w ukraińskim systemie oświaty. Mogą oni dokończyć edukację w formule online.

800 plus dla dzieci z Ukrainy. Jest efekt nowych przepisów

Kwestia ta pojawiła się w dzisiejszym wywiadzie, jakiego udzieliła Radiu Zet ministra edukacji Barbara Nowacka. Jeden z internautów zapytał, ile dzieci zostanie pozbawionych 800 plus, w związku z tym, że nie rozpoczęły nauki w Polsce.

– Na piątek w systemie było 39 tys. dzieci, które przebywały w Polsce i nie chodziły do szkół. Musieliśmy to zmienić, dlatego że to była sytuacja patologiczna, dzieci często przez cztery lata były pozbawione kontaktu ze szkołą. One muszą wejść w nasz system, żeby również się socjalizować – znać nasz język, kulturę, tradycję – powiedziała w audycji „Gość Radia Zet" szefowa resortu edukacji.

– 39 tys. dzieci weszło do tego systemu (...) Powiązaliśmy to ze świadczeniem 800 plus, żeby mieć pewność, że obowiązek edukacyjny jest realizowany przez wszystkich. Uważam, że to było mądre i potrzebne działanie. Widzieliśmy, że po samym ogłoszeniu tej zasady, zmniejszyły się wypłaty 800 plus – dodała.

Nowacka zarzuciła poprzedniemu rządowi, że nie zadbał o to, aby „publiczne pieniądze były dobrze alokowane. – Ci, którzy z nich korzystali, często już w Polsce nie mieszkali – powiedziała w audycji ministra edukacji.

Z przedstawionych w połowie września danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wynika, że od stycznia do lipca br. wypłacono świadczenie 800 plus dla prawie 247 tys. dzieci uchodźców z Ukrainy. W całym 2023 roku wypłacono świadczenie na rzecz 322,7 tys. dzieci. W 2022 roku 800 plus otrzymało ponad pół miliona dzieci z Ukrainy.

