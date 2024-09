800 plus do zmiany? Pieniądze mogą trafić do najbardziej potrzebujących

800 plus to najważniejsze świadczenie dla rodziców, dzięki któremu co miesiąc otrzymują od państwa 800 zł na każde dziecko do 18. roku życia. To duży zastrzyk gotówki, zwłaszcza dla rodzin, które wychowują kilkoro dzieci. Nie da się jednak też ukryć, że jest to duże obciążenie dla budżetu państwa, dlatego coraz częściej się mówi, że w świadczeniu trzeba wprowadzić zmiany.

To koniec 800 plus?

O tym, że program 800 plus wymaga zmian mówi się dużo, ale prawdopodobnie nie nastąpią one szybko. Rząd nie chce odbierać rodzicom środków, a nawet nie może tego zrobić, bo obecny okres rozliczeniowy trwa do czerwca 2025 r. Do tego momentu pieniądze będą wypłacane.

Wydaje się, że i później rodziny nie powinny drżeć o wypłaty pieniędzy na dziecko, bo w budżecie na 2025 rok zostało przewidzianych 62,8 mld zł na wypłaty dla rodzin. Pomimo tego wciąż słychać głosy, że 800 plus powinno być uzależnione od kryterium dochodowego rodziców, a środki trafiać do rodzin, które tego najbardziej potrzebują.

Politolodzy jednak sądzą, że jeśli jakiekolwiek zmiany w programach socjalnych zostaną wprowadzone, to stanie się to najwcześniej jesienią 2025 roku. Przed wyborami prezydenckimi rząd nie zdecyduje się na takie kroki.

