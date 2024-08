Szykuje się zmiana przepisów ws. 800 plus. Wypłata pieniędzy pod jednym warunkiem

Wraz z początkiem następnego miesiąca zmienia się przepisy dotyczące przyznawania świadczenia 800 plus. Świadczenie będzie wypłacane pod warunkiem, że dziecko chodzi do polskiej szkoły lub przedszkola.

Zmiany w 800 plus. Kto może stracić świadczenie?

Zmiany najbardziej dotkną obywateli Ukrainy. By móc pobierać 800 plus, dzieci uchodźców będą musiały rozpocząć naukę w polskich placówkach, nie wystarczy już nauka w ukraińskiej szkole.

Z szacunków, które przytacza RMF FM wynika, że zmiany mogą dotknąć nawet kilkadziesiąt tysięcy uczniów.

Przepisy zmienią się 1 września 2024. Jednak będą one obowiązywały od roku szkolnego 2025/2026.

Nie zmienia się natomiast sposób, w jaki można ubiegać się o świadczenie. Wnioski w sprawie 800 plus można składać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez aplikację mobilną mZUS na smartfony i tablety, Platformę Usług Elektronicznych ZUS, portal Emp@tia, bądź bankowość elektroniczną.

W czerwcu rozpoczął się nowy okres rozliczeniowy programu 800 plus. By zachować ciągłość w wypłacie świadczenia należało złożyć wniosek do końca kwietnia. Jeśli ktoś nie złożył wniosku w czerwcu, nie może liczyć na wyrównanie, w związku z czym pieniądze za ten miesiąc przepadają. Prawo do świadczenia przysługuje bowiem od miesiąca złożenia wniosku, z wyjątkiem rodziców nowo narodzonych dzieci, którzy na złożenie dokumentów mają trzy miesiące.

Jak niedawno informowaliśmy, w tym miesiącu dwukrotnie dojdzie do sytuacji, gdy ZUS wyśle dwa razy pieniądze wypłacane w ramach świadczenia. Powodem jest przesunięcie się daty jego przekazania. Osoby przypisane do otrzymywania świadczenia 2. dnia miesiąca otrzymali pieniądze wraz z tymi, którzy otrzymują 4. dnia miesiąca. Ma to związek z faktem, że 4 sierpnia przypadał w tym roku w niedzielę. Podobna sytuacja nastąpi za niespełna dwa tygodnie – osoby przypisane do otrzymywania 800 plus 16. dnia miesiąca dostaną środki wraz z tymi, którzy otrzymują je 18. dnia miesiąca.

