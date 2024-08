Wypłaty 800 plus w sierpniu. ZUS wyśle dwa przelewy naraz

Wraz z początkiem czerwca rozpoczął się nowy okres rozliczeniowy programu 800 plus (zakończy się on w maju przyszłego roku). Dla rodziców i opiekunów dzieci oznacza to konieczność ponownego złożenia wniosku o świadczenie. Wnioski można składać od lutego, wyłącznie drogą elektroniczną.

By zachować ciągłość w wypłacie 800 plus należało złożyć wniosek do końca kwietnia. Jeśli ktoś nie złożył wniosku w czerwcu, nie może liczyć na wyrównanie, w związku z czym pieniądze za ten miesiąc przepadają. Prawo do świadczenia przysługuje bowiem od miesiąca złożenia wniosku, z wyjątkiem rodziców nowo narodzonych dzieci, którzy na złożenie dokumentów mają trzy miesiące.

Jeśli rodzic bądź opiekun dziecka nie jest pewny, czy złożył wniosek o 800 plus na nowy okres świadczeniowy, może to sprawdzić, logując się na PUE ZUS. Można tam upewnić się, czy wniosek wpłynął bez względu na to, jakim kanałem został złożony, tj. czy był wysyłany przez PUE, bankowość elektroniczną, Emp@tię czy aplikację mobilną mZUS. W zakładce "Rodzina 800+ w oknie Szczegóły Twoich wniosków" można sprawdzić, nie tylko czy wniosek wpłynął do ZUS, ale także jaki jest stan obsługi tego wniosku.

800 plus w sierpniu. ZUS wyśle dwa przelewy naraz

Jak przypomina Interia.pl, 800 plus wypłacane jest w 10 terminach w miesiącu, gdy termin przelewu wypada w dzień wolny, ZUS wysyła pieniądze wcześniej.

W tym miesiącu dwukrotnie dojdzie do sytuacji, gdy ZUS wyśle dwa razy środki z powodu przesunięcia się daty przekazania świadczenia. Osoby przypisane do otrzymywania świadczenia 2. dnia miesiąca dostaną pieniądze wraz z tymi, którzy otrzymują 4. dnia miesiąca. Ma to związek z faktem, że 4 sierpnia przypada w tym roku w niedzielę. Podobna sytuacja nastąpi dwa tygodnie później – osoby przypisane do otrzymywania 800 plus 16. dnia miesiąca dostaną środki wraz z tymi, którzy otrzymują je 18. dnia miesiąca.

Pozostałe terminy wypłat 800 plus w tym miesiącu to: 7, 9, 12, 14, 20, oraz 22 sierpnia.

