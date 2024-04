Wypłaty 800 plus bez przerwy. Dziś ostatni dzień na złożenie wniosku

Co prawda nowy okres rozliczeniowy programu 800 plus rozpocznie się 1 czerwca, ale jeśli jego beneficjenci nie chcą mieć przerwy w wypłacie, powinni złożyć wniosek o świadczenie do 30 kwietnia, czyli do dziś. – Przypominamy. Wniosek o 800 plus najlepiej złożyć do 30 kwietnia. Dzięki temu można zachować ciągłość świadczenia i otrzymać je w czerwcu 2024 r. – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) na platformie X (dawniej Twitter).

800 plus. Po tym terminie nie dostaniesz pieniędzy

Jeśli wniosek zostanie złożony w maju, to ZUS wypłaci środki do 31 lipca (z wyrównaniem za czerwiec). Analogicznie, gdy wniosek zostanie złożony w czerwcu, to wypłaty będzie można się spodziewać najpóźniej do końca sierpnia z wyrównaniem od czerwca.

Kolejny istotny termin dotyczący 800 plus, to czerwiec. Brak wniosku w tym miesiącu, oznacza, że na wyrównanie nie ma co liczyć i pieniądze przepadną.Prawo do świadczenia będzie już tylko przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku, z wyjątkiem rodziców nowo narodzonych dzieci, którzy na złożenie dokumentów mają trzy miesiące.

Wnioski w sprawie 800 plus można obecnie składać wyłącznie drogą elektronicznie, poprzez portal Emp@tia, bankowość elektroniczną, PUE ZUS, a także za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji mZUS.

Przypomnijmy, że waloryzacja 500 plus do kwoty 800 zł nastąpiła wraz z początkiem tego roku. Nastąpiło to automatycznie, bez konieczności składania przez rodziców żadnego wniosku. Świadczenie przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów. Szacuje się, że 800 plus obejmuje ok. 4,6 mln dzieci.

