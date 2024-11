Jak złożyć wniosek o niekaralności? Poradnik krok po kroku

Zaświadczenie o niekaralności o niekaralności to dokument, który jest wymagany do pracy w służbach, urzędach, agencjach ochrony. Uzyskanie go jest niezbędne, by podejść do procesu rekrutacyjnego. Gdzie należy się zgłosić, by otrzymać taki dokument?

Jak uzyskać zaświadczenie o niekaralności?

Zaświadczenie o niekaralności trzeba uzyskać z Krajowego Rejestru Karnego (KRK). Aby je otrzymać, należy poprosić o udzielenie informacji o osobie. KRK gromadzi informacje o osobach skazanych prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe, o osobach wobec których prawomocnie orzeczono środki zabezpieczające w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe, o osobach prawomocnie skazanych za wykroczenia na karę aresztu.

W Krajowym Rejestrze Karnym znajdują się także informacje o osobach poszukiwanych listem gończym czy tymczasowo aresztowanych.

Co trzeba zrobić, by uzyskać zaświadczenie o niekaralności?

Aby dostać zaświadczenie o niekaralności trzeba założyć konto na stronie e-Platforma Krajowego Rejestru Karnego. Następnie należy złożyć wniosek o udzielenie informacji o osobie. Za złożenie wniosku trzeba zapłacić 20 zł.

Kiedy otrzymamy wniosek o niekaralności?

Zaświadczenie o niekaralności powinniśmy otrzymać w ciągu 20 dni. Otrzymamy go w formie pliku xml. Zaświadczenia nie należy drukować, należy posługiwać się elektroniczną wersją.

Czytaj też:

Jak złożyć wniosek o dowód? Poradnik krok po krokuCzytaj też:

Mieszkanie komunalne drogą dla tych, którzy nie mają szans na kredyt. Jak je dostać?